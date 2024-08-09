Что делать, если в квартире сверху прорвало трубу, а ее хозяев нет дома?

«Если в квартире прорвало трубу, и вода уже топит соседей снизу, а хозяев этой квартиры нет дома, то нужно незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу. Это можно сделать даже через соответствующую кнопку вызова в лифте, — говорит эксперт. — Диспетчер вызовет аварийную службу, которая перекроет воду по всему стояку. Жители всех квартир, расположенных над и под аварийной, останутся без воды, но потоп прекратится».