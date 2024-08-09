Что делать, если в квартире сверху прорвало трубу, а ее хозяев нет дома?

Прорыв водопроводной трубы внутри квартиры событие совсем нередкое. Если кто-то из живущих в аварийной квартире в этот момент оказывается дома, то может перекрыть краны, вызвать слесарей и собрать воду с пола. Хуже, если внутри никого нет. Что в такой ситуации делать соседям, попавшим под потоп, объяснил aif.ru эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.
«Если в квартире прорвало трубу, и вода уже топит соседей снизу, а хозяев этой квартиры нет дома, то нужно незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу. Это можно сделать даже через соответствующую кнопку вызова в лифте, — говорит эксперт. — Диспетчер вызовет аварийную службу, которая перекроет воду по всему стояку. Жители всех квартир, расположенных над и под аварийной, останутся без воды, но потоп прекратится».
Быстро перекрыв потоки воды, дальше начнется работа по устранению самой причины прорыва трубы.
«Управляющая компания до трех дней будет разыскивать собственников квартиры, в которой произошел прорыв трубы, — объясняет Федорук. — Если найдут, то слесари смогут попасть на место аварии, ликвидировать ее и дать всем воду. Если же не найдут, то дверь вскроют в присутствии полиции, затем аварию устранят».
Финальной точкой станет компенсация урона, нанесенного соседям.
«Последствия аварии будут оценены и зафиксированы в специальном акте, — добавил эксперт. — И, если не было страховки, то расплачиваться за причиненный ущерб придется собственнику квартиры, где произошла утечка».