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Что делать, если в дом залетела летучая мышь

В окна и на балконы к москвичам стали массово залетать летучие мыши. Эксперты утверждают, что это сезонное явление. В начале осени рукокрылые ищут места для зимовки. Что делать, если вдруг к вам домой проникла незваная гостья, выяснила «Вечерняя Москва».

Источник: Todd Cravens/CC0

Прежде всего — без паники. Вопреки распространенным мифам, летучие мыши не станут пить вашу кровь. По крайней мере, те, что живут в Москве. На столичных природных территориях обитают небольшие представители рукокрылых: самая крупная из всех — рыжая вечерница — вырастает в длину максимум до 6,5 сантиметра. Кроме того, в Москве встречаются двухцветный и бурый ушаны, лесной нетопырь, водяная, усатая и прудовая ночницы, а также ночницы Брандта и Наттерера. Все они находятся под охраной и в какой-то мере стерегут наш сон. Гроза ночных насекомых съедает в час до 200 надоедливых комаров.

Летучие мыши предпочитают селиться в крупных парках, среди которых Измайловский, Битцевский, Косинский и другие. Там для них много еды и укромных мест. Они могут забраться, например, в дупла деревьев или спрятаться под лопнувшей корой. Однако в городе летучие мыши также могут облюбовать заброшенные здания, старые балконы и чердаки. Такие соседки вполне могут залететь и в квартиру. Обычно это молодые и неопытные особи, которые сбились с пути. Чтобы не было неожиданных встреч, не оставляйте открытыми окна, когда уходите из дома, и закрывайте шторы. Если же это не помогло, то следуйте советам специалистов Московского зоопарка, при котором работает Центр реабилитации рукокрылых.

— В квартире крылатому точно не место — там слишком сухой воздух и почти нет подходящей пищи, — рассказали в зоопарке. — Поэтому, если вы обнаружили беззащитную мышку в квартире, ее надо спасать.

Для начала уведите своих питомцев, маленьких детей и впечатлительных домочадцев.

Не гоняйте гостью по комнатам. Дайте ей хорошенько осмотреться. Дождитесь, пока летучая мышь успокоится, сядет на штору или любую другую поверхность. Не хватайте мышь голыми руками. Наденьте тканевые или кожаные перчатки. Если их нет, подойдет любое полотенце.

Накройте им животное и аккуратно, чтобы не повредить нежные крылья и пальчики летучей мыши, переместите ее в картонную коробку с небольшими отверстиями для воздуха.

— Проследите, чтобы коробка плотно закрывалась, потому что даже сантиметровой щели будет достаточно, чтобы мышка сбежала, — предупредили в Московском зоопарке.

Затем следует позвонить в Центр реабилитации рукокрылых, где вам подскажут, что делать дальше. Как правило, если за окном теплая погода и у мыши нет видимых повреждений, вам предложат просто выпустить ее на улицу. В других случаях попросят привезти на осмотр специалистам. При этом, если вы боитесь или сомневаетесь, что сможете сами поймать летучую мышь, лучше не геройствовать и сразу позвонить в центр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка:

— В Центр реабилитации рукокрылых попадают летучие мыши, которые были травмированы или не нашли место для зимовки. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет первую категорию редкости в Красной книге Москвы. Сотрудники центра откармливают зверьков, лечат их и отправляют в спячку — в холодильники. А уже весной всех здоровых особей выпускают на свободу, возвращая в естественную среду обитания.