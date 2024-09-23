Что делать, если в дом залетела летучая мышь

Летучие мыши предпочитают селиться в крупных парках, среди которых Измайловский, Битцевский, Косинский и другие. Там для них много еды и укромных мест. Они могут забраться, например, в дупла деревьев или спрятаться под лопнувшей корой. Однако в городе летучие мыши также могут облюбовать заброшенные здания, старые балконы и чердаки. Такие соседки вполне могут залететь и в квартиру. Обычно это молодые и неопытные особи, которые сбились с пути. Чтобы не было неожиданных встреч, не оставляйте открытыми окна, когда уходите из дома, и закрывайте шторы. Если же это не помогло, то следуйте советам специалистов Московского зоопарка, при котором работает Центр реабилитации рукокрылых.