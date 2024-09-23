Что делать, если в дом залетела летучая мышь

Прежде всего — без паники. Вопреки распространенным мифам, летучие мыши не станут пить вашу кровь. По крайней мере, те, что живут в Москве. На столичных природных территориях обитают небольшие представители рукокрылых: самая крупная из всех — рыжая вечерница — вырастает в длину максимум до 6,5 сантиметра. Кроме того, в Москве встречаются двухцветный и бурый ушаны, лесной нетопырь, водяная, усатая и прудовая ночницы, а также ночницы Брандта и Наттерера. Все они находятся под охраной и в какой-то мере стерегут наш сон. Гроза ночных насекомых съедает в час до 200 надоедливых комаров.
Летучие мыши предпочитают селиться в крупных парках, среди которых Измайловский, Битцевский, Косинский и другие. Там для них много еды и укромных мест. Они могут забраться, например, в дупла деревьев или спрятаться под лопнувшей корой. Однако в городе летучие мыши также могут облюбовать заброшенные здания, старые балконы и чердаки. Такие соседки вполне могут залететь и в квартиру. Обычно это молодые и неопытные особи, которые сбились с пути. Чтобы не было неожиданных встреч, не оставляйте открытыми окна, когда уходите из дома, и закрывайте шторы. Если же это не помогло, то следуйте советам специалистов Московского зоопарка, при котором работает Центр реабилитации рукокрылых.
— В квартире крылатому точно не место — там слишком сухой воздух и почти нет подходящей пищи, — рассказали в зоопарке. — Поэтому, если вы обнаружили беззащитную мышку в квартире, ее надо спасать.
Для начала уведите своих питомцев, маленьких детей и впечатлительных домочадцев.
Накройте им животное и аккуратно, чтобы не повредить нежные крылья и пальчики летучей мыши, переместите ее в картонную коробку с небольшими отверстиями для воздуха.
— Проследите, чтобы коробка плотно закрывалась, потому что даже сантиметровой щели будет достаточно, чтобы мышка сбежала, — предупредили в Московском зоопарке.
Затем следует позвонить в Центр реабилитации рукокрылых, где вам подскажут, что делать дальше. Как правило, если за окном теплая погода и у мыши нет видимых повреждений, вам предложат просто выпустить ее на улицу. В других случаях попросят привезти на осмотр специалистам. При этом, если вы боитесь или сомневаетесь, что сможете сами поймать летучую мышь, лучше не геройствовать и сразу позвонить в центр.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка:
— В Центр реабилитации рукокрылых попадают летучие мыши, которые были травмированы или не нашли место для зимовки. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет первую категорию редкости в Красной книге Москвы. Сотрудники центра откармливают зверьков, лечат их и отправляют в спячку — в холодильники. А уже весной всех здоровых особей выпускают на свободу, возвращая в естественную среду обитания.