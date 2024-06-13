Что делать, если во время плавания увидел акулу?

Планируете долгожданный отпуск на море, но боитесь, что не сможете расслабиться в воде, постоянно выискивая в волнах треугольный плавник? Не стоит слишком волноваться, акулы обычно не являются угрозой для людей, так как мы не входим в их «рацион» питания. Нападение этого хищника на человека — крайне несвойственное ему поведение, обусловленное рядом аномалий. По данным AccuWeather, вероятность нападения акулы составляет 1 к 3,75 миллионам, в то время как вероятность попадания молнии — 1 к 500 000.