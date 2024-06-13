Что делать, если во время плавания увидел акулу?

Планируете долгожданный отпуск на море, но боитесь, что не сможете расслабиться в воде, постоянно выискивая в волнах треугольный плавник? Не стоит слишком волноваться, акулы обычно не являются угрозой для людей, так как мы не входим в их «рацион» питания. Нападение этого хищника на человека — крайне несвойственное ему поведение, обусловленное рядом аномалий. По данным AccuWeather, вероятность нападения акулы составляет 1 к 3,75 миллионам, в то время как вероятность попадания молнии — 1 к 500 000.
Если все же вы вдруг попадете в этот маловероятный процент, отбросьте панику и вспомните следующие советы.
Сохраняйте спокойствие, медленно и плавно направляясь к берегу
Самое главное — сохраняйте спокойствие и избегайте резких движений. Акулы реагируют на внезапные, хаотичные движения, свойственные раненным жертвам. Соблюдайте дистанцию с хищником, плавно и медленно плывя к берегу. Не предпринимайте каких-либо агрессивных действий по отношению к акуле. Вы можете прокричать о помощи, но не забывайте, что при этом нельзя размахивать руками или резко двигать ногами в воде.
Поддерживайте зрительный контакт
По возможности, например, когда вы плаваете с маской, старайтесь поддерживать с хищником зрительный контакт. Эксперты считают, что акула, скорее всего, оставит вас в покое, если поймет, что вы знаете о ее присутствии.
Держитесь ближе к группе
Если вы оказались в воде с группой других людей, постарайтесь оперативно собраться вместе. Акулы реже нападают на большую группу людей, нежели на одиноких пловцов.
Используйте снаряжение как «преграду»
Если у вас есть какое-либо снаряжение поблизости, например, доска для серфинга или весло для лодки, используйте его в качестве барьера между вами и акулой. Однако не применяйте его, чтобы дотронуться до акулы или ударить ее — это может спровоцировать агрессивное поведение и нападение.
SOS: «Если драка неизбежна — бить нужно первым»
Если акула ведет себя агрессивно и вы уверены, что она готовится к нападению, вам придется предпринять более решительные действия.
В таком случае цельтесь снаряжением, руками и ногами в чувствительные места акулы — глаза, жабры и нос, продолжая при этом двигаться в безопасном направлении.
Ранее экологи выяснили, в какой воде предпочитают жить акулы.
Кристина Корчанова