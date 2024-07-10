Что делать, если укусило бездомное животное

Согласно статистике, каждый год от укусов бездомных животных страдает десятки тысяч россиян. Из неприятных последствий — заражение многочисленными инфекциями, вроде столбняка, бешенства и туляремии. В случае, если вы подверглись нападению и получили травму, стоит немедленно обратиться в ближайший травмпункт, чтобы провести диагностику и сделать необходимые прививки. Но перед этим также стоит сделать следующее, чтобы минимизировать негативные последствия.