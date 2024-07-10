Что делать, если укусило бездомное животное

Согласно статистике, каждый год от укусов бездомных животных страдает десятки тысяч россиян. Из неприятных последствий — заражение многочисленными инфекциями, вроде столбняка, бешенства и туляремии. В случае, если вы подверглись нападению и получили травму, стоит немедленно обратиться в ближайший травмпункт, чтобы провести диагностику и сделать необходимые прививки. Но перед этим также стоит сделать следующее, чтобы минимизировать негативные последствия.
Шаг 1: осмотрите рану
После нападения животного стоит оценить, какой ущерб нанесен. В случае, если рана глубокая и может угрожать здоровью, ехать в травмпункт самостоятельно не стоит, лучше сразу вызвать неотложную скорую помощь по номеру 103 или 112. В ожидании медработников, нужно найти безопасное место и попробовать остановить кровотечение. Сделать это можно, нажав на сосуд или наложив давящую повязку — обязательно выше раны.
Шаг 2: обработайте рану
После этого следует обработать пораженный участок антисептиком (подойдет мирамистин, хлоргекидин, перекись водорода и фурацилин) или же тщательно промыть его чистой теплой водой с мылом. Затем по мере возможности стоит смазать пораженный участок левомеколем (или другой мазью для регенерации поврежденных тканей), йодом или зеленкой.
Шаг 3: наложите повязку
Чтобы оградить место укуса от попадания бактерий и грязи после обработки, нужно наложить повязку из бинта или наклеить пластырь. Если из раны продолжает течь кровь, повязку из марли и бинта нужно сделать многослойной, прокладывая между ними (за исключением первого) вату.
Важно: в дальнейшем повязку нужно регулярно менять, а рану — промывать и обрабатывать.
Шаг 4: отправляйтесь в травмпункт
После выполнения этих шагов необходимо сразу же обратиться в ближайший травмпункт за оказанием медицинской помощи. Там рано тщательно осмотрят и обработают, возьмут необходимые анализы, а также проведут вакцинацию от бешенства и столбняка.
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Кристина Корчанова