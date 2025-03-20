Что делать, если укусила змея, и что могут сказать ее глаза. Ответы зоолога

Какие змеи водятся в России
В разговоре со «Сберегаем вместе» он сообщил, что в средней полосе России водятся обыкновенные гадюки. В южных регионах, на западе добавляются еще несколько видов гадюк, на востоке — щитомордники.
В северных регионах России ядовитых змей практически нет. Исключение — Кольский полуостров. Там встречаются обыкновенные гадюки. Самая ядовитая — гюрза — водится в Дагестане. Чаще всего же в стране встречаются безвредные ужи.
В зависимости от региона змеи просыпаются в марте, апреле или мае. В Москве в прошлом году первые гадюки появились уже в начале апреля.
Как избежать укуса
Зоолог рассказал, что змеи пугливы и нападать на человека без необходимости они не будут. Яд для рептилии — слишком ценный ресурс, он нужен ей для охоты. У змей нет цели укусить, у них есть задача только спрятаться в случае опасности.
«Она укусит, если загнана в угол, на нее наступили, слишком близко подошли или пытаются поймать», — пояснил эксперт.
Тем не менее на природе нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не наткнуться на змею. Так, не стоит ходить по зарослям, лежать в траве, а также гулять по горам без гида. Нужно перемещаться по тропинкам, смотря под ноги. Если увидели змею — обойдите стороной на расстоянии три-четыре метра.
Не нужно дразнить ее, пытаться сфотографировать или погладить. Также нельзя раздвигать траву руками — надо использовать ветки или палки для скандинавской ходьбы. Собираясь на природу, наденьте брюки из плотной ткани. Нужна подходящая обувь — в частности, высокие сапоги.
Во время прогулки топайте или стучите палкой по земле. Вибрация напугает змею еще до встречи с человеком, и она спрячется.
А вот издавать какие-либо звуки, которые передаются по воздуху, бесполезно. Их змея не услышит.
Что делать, если все-таки змея укусила
По возможности поменьше двигайтесь и не нервничайте. Чем больше вы паникуете, тем быстрее яд разносится по организму и тем выше риск проявления аллергии.
Примите антигистаминный препарат. О нем лучше позаботиться заранее — возьмите его с собой в лес из дома.
Не пейте алкоголь. В лучшем случае он не поможет, в худшем — усугубит аллергическую реакцию.
Пейте больше воды. Яд гадюк больше всего вредит почкам. Возьмите на природу многоразовую бутылку с чистой водой — пригодится в любом случае.
Сходите в больницу. Там вам окажут помощь и, если нужно, введут специальную сыворотку.
Многие думают, что змеиный яд нужно вырезать или высосать из ранки. По мнению зоолога, это дискуссионный вопрос. Поступать так после укуса обычной гадюки он не рекомендует.
«В яде гадюк содержатся гемотоксины. Они приводят к обильным внутренним кровоизлияниям в пораженной части тела и к образованию тромбов, которые препятствуют кровотоку. Поэтому я советую мазать место укуса троксевазином», — добавил Платон Ющенко.
Похожими советами поделились в МЧС. В ведомстве рассказали, что отсасывание яда, надрезы, перетяжки, жгуты и прижигания лучше не применять. Больному нужно больше лежать, пить, держать руки и ноги в тепле.
По возможности сфотографируйте напавшую змею (подчеркнем, это нужно пытаться сделать, только если она укусила). Так врачи смогут определить, что это была за рептилия, и подобрать оптимальное лечение.
Если это была гюрза, без больницы не обойтись. А если вам встретился неядовитый уж, за свое здоровье можно не опасаться. Понять, ядовитая ли напала на вас змея, легко. После укуса неядовитых остаются красные следы или царапины от множества мелких зубов. Если змея была ядовитой, останутся две красные точки. А вот внешний вид здесь плохой помощник. Окрас у разных видов может быть очень похож. Главное отличие — это зрачки. У гадюковых змей они вытянутые, у большинства неядовитых — круглые.
«С вероятностью 99,9% с вами ничего не случится. Но на всякий случай, чтобы в кровь не попали болезнетворные микроорганизмы, которые есть на зубах у любых животных, лучше обработать ранку перекисью», — добавил зоолог. Прививки в этом случае не понадобятся. Заранее сделать укол тоже нельзя.
Кстати. Недавно ученые обнаружили змею с тремя клыками в Австралии. Она может оказаться самой опасной в мире.