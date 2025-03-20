Что делать, если укусила змея, и что могут сказать ее глаза. Ответы зоолога

Если это была гюрза, без больницы не обойтись. А если вам встретился неядовитый уж, за свое здоровье можно не опасаться. Понять, ядовитая ли напала на вас змея, легко. После укуса неядовитых остаются красные следы или царапины от множества мелких зубов. Если змея была ядовитой, останутся две красные точки. А вот внешний вид здесь плохой помощник. Окрас у разных видов может быть очень похож. Главное отличие — это зрачки. У гадюковых змей они вытянутые, у большинства неядовитых — круглые.