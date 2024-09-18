Что делать, если укачивает в машине, поезде, самолете

Обычно тошнота появляется из-за повторяющихся движений во время поездки, например, при езде по ухабам в автомобиле или при качке в море на лодке. Внутреннее ухо посылает сигналы в мозг, которые отличаются от зрительных. Это сбивает с толку, поэтому человек чувствует себя плохо.