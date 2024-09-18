Что делать, если укачивает в машине, поезде, самолете

Почти каждого человека хотя бы раз в жизни укачивало в транспорте. Внезапная тошнота, головокружение, головные боли, озноб, бледность кожи, потливость — это все симптомы морской болезни.
Почему укачивает в транспорте
Обычно тошнота появляется из-за повторяющихся движений во время поездки, например, при езде по ухабам в автомобиле или при качке в море на лодке. Внутреннее ухо посылает сигналы в мозг, которые отличаются от зрительных. Это сбивает с толку, поэтому человек чувствует себя плохо.
Морская болезнь часто встречается у пожилых людей, беременных женщин, детей в возрасте от 5 до 12 лет, а также характерно для людей, страдающих мигренями.
Как справиться с укачиванием
Поскольку с укачиванием в транспорте сталкивается множество людей, важно знать, как вести себя при проявлениях симптомов морской болезни. Советы собрали в «Роскачестве».
Отвлекитесь
Как только вы почувствовали, что вас укачало, постарайтесь сменить положение или отвлечься на что-то. Например, послушайте музыку. Лучше всего это сделать до того, как начнут усугубляться симптомы.
Смотрите в направлении движения
Смотрите с ту сторону, в которую вы едете. Так, в поезде лучше всего занимать места по ходу движения у окна, а в машине можно поменяться местами с тем, кто сидит спереди.
Следите за горизонтом
Слежение за неподвижным объектом может помочь при укачивании.
Меняйте положение тела
Некоторым людям при укачивании лучше сидеть, другим — лежать. Во время следующей поездки в транспорте посмотрите, что подходит именно вам.
Например, если укачивает в машине, прислонитесь головой к подголовнику, так вы лучше зафиксируете голову и уменьшите ее тряску. Если возможно, попробуйте лечь, закрыть глаза и поспать.
Подышите свежим воздухом
Свежий воздух может помочь при укачивании. Если позволяет погода, откройте окно в машине или выйдете на улицу. Если возможности нет, направьте на себя кондиционер.
Съешьте крекеры
Легкий перекус может облегчить тошноту. Главное, чтобы продукты были нежирными и легко переваривались. В дорогу рекомендуется брать бананы, крекеры и яблоки.
Пейте воду
Даже несколько маленьких глотков холодной воды помогут справиться с укачиванием.
Сделайте точечный массаж
Стимулирование акупрессурной точки на запястье, называемой Neiguan (Нэйгуань) (P6), может быстро вам помочь. Поместите указательный, средний и безымянный пальцы правой руки на внутреннюю сторону левого запястья, начиная от сгиба. Ваша точка Нэйгуань находится под указательным пальцем, между сухожилиями запястья.
Сильно надавливайте на эту точку на обеих руках, чтобы почувствовать облегчение.
Нюхайте масло перечной мяты
Масло перечной мяты может помочь от укачивания, однако не стоит вдыхать его аромат больше часа, так как эффект может быть противоположным.
Пейте чай с растениями от укачивания
Доказано, что ромашка и имбирь помогают от тошноты. Заварите чай с этими растениями и возьмите с собой в дорогу.
Что делать, чтобы не укачало
Известно, что лучшая защита от болезни — ее профилактика. Поэтому если вас может укачать в машине, не курите перед поездкой, во время путешествия не пользуйтесь электронными устройствами, не читайте книги и не смотрите фильмы. Также стоит воздержаться от напитков с кофеином.
Долгосрочное решение для предотвращения симптомов укачивания
Люди, которых часто укачивает в транспорте, могут включить в свой рацион витамин В и 5-HTP (гидрокситриптофан) + магний.
Перед приемом любых препаратов следует проконсультироваться со специалистом.
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