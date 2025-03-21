Что делать, если учитель придирается к школьной форме ребенка

Идея Прошина на это ответила, что учителя обязаны контролировать, как дети соблюдают внутренний распорядок. Речь идет в том числе о внешнем виде. Все это прописано в правилах внутреннего распорядка учебного заведения. Ситуацию осложняет то, что зачастую школы требуют определенный фасон и наличие эмблемы образовательной организации. Вместе с тем отправлять детей и родителей в определенный магазин одежды — это нарушение закона.