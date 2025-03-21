Что делать, если учитель придирается к школьной форме ребенка

Она рассказала об этом «Мелу». В редакцию обратился родитель школьника, к которому из-за формы постоянно придирается учитель. При этом ребенок одет опрятно. Автор письма объяснил, что из-за холодов школьник вместо жилетки носит кофту, причем однотонную, без надписей, темно-синюю. Однако на ней нет эмблемы школы.
«На днях классный руководитель отвел его к социальным педагогам, те сказали, что школьная форма — это жилет с эмблемой. Но ребенок говорит, что ему в жилете холодно», — говорится в письме.
Идея Прошина на это ответила, что учителя обязаны контролировать, как дети соблюдают внутренний распорядок. Речь идет в том числе о внешнем виде. Все это прописано в правилах внутреннего распорядка учебного заведения. Ситуацию осложняет то, что зачастую школы требуют определенный фасон и наличие эмблемы образовательной организации. Вместе с тем отправлять детей и родителей в определенный магазин одежды — это нарушение закона.
Педагог также рассказала, что школа может требовать от ученика конкретную форму только в том случае, если есть соответствующий локальный акт или положение. И этот документ должны принимать с учетом пожеланий ребят и их родителей.
«В данном случае можно посоветовать обратиться к школьному руководству, потому что администрация всегда заинтересована в том, чтобы конфликты быстро и конструктивно решались внутри школы, не выходя за рамки образовательной организации», — посоветовала Идея Прошина автору обращения.
Она отметила, что взрослые должны учить детей эффективно разрешать возникающие споры, находить пути выхода из противоречий, а также уважать друг друга. Желательно, чтобы учителя деликатно выражали свои требования, обсуждали ситуацию спокойно, объясняли, что правила школы действуют для всех.
«С другой стороны, понятно желание родителей защитить своего ребенка, тем более что они не предлагают экстремальных вариантов одежды другого цвета, вида и фасона», — заметила педагог.
Тем временем детский психолог рассказала, когда ребенку лучше покупать смартфон.