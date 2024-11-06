Что делать, если у вас эвакуировали машину

Как сообщает Общественная служба новостей, по действующему Кодексу об административных правонарушениях эвакуировать машину могут по целому ряду причин.
Причины для эвакуации автомобиля
К самым распространенным причинам относятся:
- парковка в местах с дорожными знаками, запрещающими стоянку или остановку в зоне их действия;
- парковка на расстоянии менее пяти метров от пешеходного перехода;
- парковка на тротуаре;
- парковка на остановке или на расстоянии менее 15 метров от нее;
- парковка на трамвайных путях либо дальше первого ряда от края проезжей части;
- нарушение правил парковки на проезжей части или в тоннеле.
Также машину могут эвакуировать, если она мешает движению других транспортных средств, если у нее обнаружена неисправность, при которой запрещено дальнейшее движение, а также если инспектор ГИБДД лишил водителя прав за нетрезвый вид.
Таким образом, чаще всего автомобили эвакуируют из-за неправильной парковки. В этих случаях машину могут забрать даже без присутствия водителя.
Могут ли эвакуировать автомобиль с платной парковки
За неоплату парковки машину эвакуировать не могут. За подобное нарушение полагается штраф, причем довольно серьезный. Однако автомобиль эвакуируют, если владелец без оснований оставил его на парковочном месте для инвалидов. В этом случае машину заберут, даже если парковка оплачена.
Могут ли эвакуировать другие транспортные средства
Сейчас эвакуировать могут не только легковушки, но и грузовики, а также мотоциклы. Правила парковки в этом случае распространяются на всех, независимо от категории транспортного средства.
Могут ли эвакуировать заведенный автомобиль
Работающий мотор не препятствие для эвакуации автомобиля, так как в законодательстве не прописано обратного.
Могут ли эвакуировать автомобиль, не нарушавший правил парковки
Эвакуировать могут и авто, если водитель припарковался правильно, но машина создает помехи, например, для дорожных работ или уборки снега.
Как узнать, что машину эвакуировали, а не угнали
Зачастую водители, увидев, что машины нет, сразу думают, что ее угнали. Однако до обращения в правоохранительные органы следует убедиться, что автомобиль не был эвакуирован.
Куда обращаться в случае эвакуации автомобиля
Узнать, был ли автомобиль эвакуирован, можно буквально за несколько минут, так как в Интернете есть телефоны и сайты, где можно получить такую информацию. В крайнем случае можно обратиться в дежурную часть полиции по номеру 02 или 112. Если водитель часто нарушает правила парковки или хочет оперативно узнавать об эвакуации своего автомобиля, можно подписаться на автоматические уведомления через СМС или электронную почту.
Как поступить, если автомобиль эвакуируют в присутствии водителя
Чаще всего водители, увидев, как их машину пытаются погрузить на эвакуатор, начинают проявлять агрессию. Однако делать этого точно не нужно. Если вашу машину эвакуируют у вас на глазах, старайтесь сохранять спокойствие, призывают эксперты.
Сначала нужно выяснить причину эвакуации. Если авто хотят увезти на спецстоянку из-за нарушений правил парковки или создания помех другим транспортным средствам, то водитель может прекратить процесс эвакуации и переставить автомобиль на разрешенное для парковки место. В этом случае можно будет отделаться лишь штрафом за неправильную парковку.
Однако недобросовестные сотрудники могут попытаться повернуть разночтения, содержащиеся в законодательстве, в свою пользу. Зачастую водителю отказывают в праве переставить свой автомобиль из-за формулировки «владелец появился до того, как эвакуатор погрузил ТС и начал движение».
Если эвакуатор начал движение, сделать с этим уже ничего не получится.
Как предотвратить эвакуацию машины
Если машину уже начали эвакуировать, то предотвратить этот процесс будет сложно, но возможно. Так, закон запрещает эвакуировать автомобиль, в котором находится человек. Водителю только выпишут штраф за нарушение правил парковки.
При этом следует помнить, что оставаться в машине может только взрослый человек. Ребенок в возрасте старше 7 лет может находиться в машине без водителя, но недолго, а детей младше и вовсе запрещено оставлять одних в авто.
Помочь избежать эвакуации может записка или визитка с номером телефона на лобовом стекле. Иногда эвакуатор вызывают разъяренные автомобилисты, которым чужая машина перегородила выезд.
Как вернуть машину со штрафстоянки
Если машина оказалась на спецстоянке, а водитель знает, на какой конкретно и за какие нарушения, надо начинать процедуру возвращения машины. Делать это лучше быстро, так как пребывание автомобиля на штрафстоянке стоит недешево.
Алгоритм действий такой:
1. Обратиться в подразделение ГИБДД/МАДИ, инспектор которого оформлял эвакуацию автомобиля.
С собой нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; СТС или ПТС, подтверждающие право владения автомобилем.
Если вы забираете машину другого человека, перечень необходимых документов будет различаться:
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис ОСАГО;
- путевой лист (если владелец ТС — юридическое лицо).
Представителю собственника, не имеющему права на управление автомобилем, дополнительно потребуется предоставить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право владения транспортным средством;
- доверенность, дающая право получения задержанного автомобиля со спецстоянки.
Если же документы, подтверждающие право на владение автомобилем, остались в эвакуированной машине, придется сначала взять копию протокола в ГИБДД/МАДИ, потом отправиться на штрафную стоянку, там написать заявление, после чего в вашем присутствии пломбы вскроют, и вы сможете забрать документы. Однако после этой процедуры автомобиль будет опломбирован вновь.
2. С документами можно будет поехать на спецстоянку.
Копия протокола должна содержать отметку должностного лица об устранении причины задержания, иначе автомобиль вам не вернут. Кроме того, к копии протокола обязательно будет прилагаться постановление о наложении штрафа, которые следует оплатить в течение 60 дней.
На штрафстоянке, предъявив документы, потребуется оплатить эвакуацию. В первые 24 часа с момента эвакуации штрафстоянка бесплатная, а после этого — платная. Лишь после оплаты эвакуации можно будет получить разрешение забрать автомобиль со спецстоянки.
Когда могут отказать в возврате автомобиля
Это могут сделать по следующим причинам:
- водитель не является собственником автомобиля и у него нет доверенности;
- нет страховки ОСАГО;
- на автомобиль наложено судебное решение и водитель препятствовал его исполнению;
- отказ оплатить штраф и хранение автомобиля на спецстоянке.
Стоимость хранения машины на штрафстоянке
Сумма зависит от региона. Также на нее влияют некоторые факторы: например, в Москве оплата хранения и штрафа непосредственно на спецстоянке будет стоить дешевле на 25%. Следует помнить, что, помимо спецстоянки, придется оплачивать еще и штраф за неправильную парковку.
Куда обращаться в случае незаконной эвакуации автомобиля
Если водитель уверен, что машину эвакуировали незаконно, можно попытаться оспорить неправильную парковку и последовавшую за ней эвакуацию машины на штрафстоянку. Обжаловать штраф можно лишь в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении.
Что делать, если автомобиль повредили при эвакуации
В таких случаях водитель в праве обратиться с жалобой на оператора эвакуатора, на сотрудников или техническое оснащение спецстоянки. Подать такую жалобу можно как письменно, так и по телефону.
Как вернуть деньги за неправомерную эвакуацию
Если человек оплатил услуги эвакуатора до того, как постановление о нарушении правил дорожного движения было отменено, он может потребовать вернуть деньги. Сделать это можно в течение 8 дней.
Для этого в территориальный орган МВД РФ, на реквизиты которого был зачислен платеж, либо в МАДИ или АМПП следует предоставить следующие документы:
- заявление на возврат уплаченного штрафа;
- копию паспорта (и оригинал при обращении лично);
- реквизиты банковского счета для перечисления (возврата) уплаченных денежных средств;
- платежные документы, подтверждающие перечисление денег;
- копию решения об отмене постановления по делу об административном правонарушении;
- в случае уплаты того же административного штрафа повторно (в том числе по другим реквизитам) — копия документа — основания наложения административного штрафа.