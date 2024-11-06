Что делать, если у вас эвакуировали машину

Узнать, был ли автомобиль эвакуирован, можно буквально за несколько минут, так как в Интернете есть телефоны и сайты, где можно получить такую информацию. В крайнем случае можно обратиться в дежурную часть полиции по номеру 02 или 112. Если водитель часто нарушает правила парковки или хочет оперативно узнавать об эвакуации своего автомобиля, можно подписаться на автоматические уведомления через СМС или электронную почту.