Что делать, если сын боится спать один в восемь лет?

Многие родители сталкиваются с проблемой, когда их ребенок не может спать один. Причем ему уже не четыре года и не пять лет, восемь. В таком возрасте дети обычно спокойно ложатся спать отдельно от папы и мамы.
Так что же делать, если ребенок в восемь лет боится спать один? На вопрос ответила детский психолог Вера Сафронова.
Вопросы для родителей
Говоря о тревоге ребенка, надо понимать, что она состоит из чувств и эмоций. В первую очередь родителям следует задаться следующими вопросами:
1. Если ребенок грызет ногти, как давно это началось?
2. Как давно ребенок спит отдельно в своей комнате?
3. Вы раньше замечали у него тревожные состояния?
4. Какие изменения были в жизни ребенка, если они были?
Учитывая возраст ребенка, можно предположить, что его тревога является следствием чрезмерной перегрузкой нервной системы.
Обгрызание ногтей говорит о невротическом поведении. У детей центральная нервная система еще находится в стадии развития, и не каждый их них может справиться со стрессом и выразить свои чувства и эмоции.
Родителям может казаться, что причин для тревоги нет, однако это не так. Часто ситуации, которые в глазах ребенка выглядят серьезными, взрослые считают пустяковыми.
На что стоит обратить внимание
Если вы задались предыдущими вопросами, можно продолжать разбираться в тревожном состоянии ребенка.
И вот что надо сделать:
1. Понять, не слишком ли большая нагрузка на ребенка в школе и вне школы (объем домашних заданий).
2. Есть ли у него время для отдыха и ничегонеделания.
3. Какие секции и кружки посещает ребенок. Есть ли там чрезмерная нагрузка.
Решение проблемы
Если ребенок в восемь лет боится спать один, попробуйте воспользоваться следующими советами.
1. Пересмотреть нагрузку. Если есть возможность ее снизить, то надо сделать это, чтобы нервная система могла отдохнуть.
2. Вербализация чувств. Научите ребенка вербализовать свои чувства и эмоции, познакомить со способами самоуспокоения.
3. Наладить сон и режим дня. Подумайте вместе с ребенком над тем, как решить проблемы с налаживанием сна и режима дня.
4. Постараться создать более стабильную и спокойную обстановку в семье.
5. Снизить экранное время. Гаджеты и компьютерные игры могут влиять на качество сна, тревогу и страхи.
6. Обратиться к неврологу. Он может выписать успокоительные средства или направить к психологу, который научит ребенка справляться со своими чувствами и эмоциями.
Ранее психолог рассказала, что делать, если старший ребенок при рождении младшего начал ревновать маму.
Анна Морозова