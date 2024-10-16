Что делать, если соседи захватили парковки во дворе многоэтажки

«В таком случае по всем вопросам его использования необходимо обращаться в орган муниципальной власти, — говорит эксперт. — В случае, если выяснится, что у кого-то возникло право на земельный участок, необходимый для организации парковки, собственники помещений могут обратиться в суд с иском об оспаривании соответствующего права или об установлении границ земельного участка».