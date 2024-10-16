Что делать, если соседи захватили парковки во дворе многоэтажки

В крупных городах остро стоит вопрос с самовольным захватом парковочных мест на придомовой территории многоквартирных домов. Президент правозащитного фонда «Отечество», правозащитник Артем Ананьев рассказал aif.ru, что в таких случаях делать и как освободить место для своего автомобиля.
«Прежде всего следует выяснить правовой статус парковки, — советует эксперт. — И узнать, относится ли этот участок к общему долевому имуществу собственников помещений многоквартирного дома или находится в собственности муниципалитета. На кадастровой карте можно увидеть, сформирован ли этот участок, в каких границах, и поставлен ли он на кадастровый учет».
Если придомовой участок, где расположена парковка, принадлежит всем собственникам многоквартирного дома, то на него распространяется режим общей долевой собственности всех жильцов и пользование им осуществляется по соглашению между ними.
«Это значит, что собственники жилья в многоквартирных домах не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли на таких земельных участках — поясняет Ананьев. — Закрепить конкретное парковочное место за собой можно лишь при заключении договора аренды на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».
Если земельный участок под парковкой не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, то такой участок находится в собственности муниципалитета.
«В таком случае по всем вопросам его использования необходимо обращаться в орган муниципальной власти, — говорит эксперт. — В случае, если выяснится, что у кого-то возникло право на земельный участок, необходимый для организации парковки, собственники помещений могут обратиться в суд с иском об оспаривании соответствующего права или об установлении границ земельного участка».
Стоит отметить, что за самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность по статье о самовольном занятии земельного участка, санкция которой для граждан составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. руб.
Однако зачастую доказать на практике самовольное незаконное занятие парковочного места бывает сложно.
«Для этого нужно сделать фото- или видеофиксацию, — рекомендует Ананьев. — Где должны быть видны элементы ограждения парковочного места (столбики, цепочки, блоки), либо таблички с указанием номеров машин или квартир. Также лучше заручиться поддержкой соседей и написать коллективное заявление в управляющую компанию, администрацию района или прокуратуру».
Если все усилия оказываются бесполезными, и наглый сосед отказывается добровольно освобождать парковочное место, то остается только апеллировать к фемиде.
«Придется подавать иск в суд об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения и пользования земельным участком, — указал эксперт. — Такой иск подается в районный суд по месту нахождения земельного участка».