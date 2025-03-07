Что делать, если сосед перекрыл вентиляцию

— Чтобы призвать соседа к ответственности, нужно сначала убедиться в том, что именно он виновник неработающей вентиляции. Сначала надо провести тест на предмет, есть ли тяга. Для этого подносят к вентиляционному каналу горящую спичку. Если она отклоняется, то вентиляция работает. Если нет, пора вызывать управляющую компанию. Она должна выяснить, в чём причина неисправности, — говорит юрист Оксана Бондаревич. — При подозрении на незаконную перепланировку (а именно из-за неё часто происходит перекрытие канала) может быть проведён поквартирный обход. Когда виновник проблемы установлен, управляющая компания направляет акт обследования в жилищную инспекцию, а та выдаёт нарушителю предписание вернуть всё в исходный вид. Если не поможет, следующая инстанция — суд. Скорее всего, соседу не просто придётся вернуть «всё, как было», но и заплатить штраф за самовольную перепланировку. Его размер доходит до 150 тысяч рублей.