Что делать, если с вас списывают долги однофамильца?

Прослыть «злостным неплательщиком» может даже тот, кто никогда не брал кредитов, не получал штрафов от ГИБДД и не копил долги за услуги ЖКХ. Добропорядочным гражданам могут по ошибке приписать обязательства полного тезки, но, рассказал эксперт aif.ru, эта ситуация решаемая.