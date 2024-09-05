Что делать, если с вас списывают долги однофамильца?

Прослыть «злостным неплательщиком» может даже тот, кто никогда не брал кредитов, не получал штрафов от ГИБДД и не копил долги за услуги ЖКХ. Добропорядочным гражданам могут по ошибке приписать обязательства полного тезки, но, рассказал эксперт aif.ru, эта ситуация решаемая.
«Если вы попали в подобную ситуацию, нужно сразу же зайти на сайт ФССП в раздел “Обращения”, затем перейти в интернет-приемную, указать личную информацию, в графе “Вид обращения” выбрать “Заявления” и указать тему “Я двойник”, — объяснил адвокат Тимур Харди. — Дальше нужно заполнить и отправить заявление».
Но только на этом эксперт останавливаться не советует. По его словам, лучше лично посетить судебных приставов и написать заявление о том, что с вас списывают деньги за долги однофамильца.
«Очень редко бывают полные совпадения, — пояснил он. — Даже если город и дата рождения совпадают, скорее всего, адрес разный. Нужно описать ситуацию, а также приложить копию своего паспорта, ИНН и СНИЛС. Взыскания должны прекратиться, а взысканные средства должны вернуть. Либо вы имеет право обращаться в суд».