Что делать, если ребенок в детском саду кусает и пинает других детей

В редакцию «Мела» обратился родитель ребенка в возрасте 3,5 года. Автор письма сообщил, что малыш в детском саду кусает и пинает других детей. Кроме того, он отбирает у них игрушки. Воспитатели жалуются на ребенка каждый день и отправляют его к неврологу. При этом дома такую агрессию дошкольник не проявляет.