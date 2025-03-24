Что делать, если ребенок в детском саду кусает и пинает других детей

В редакцию «Мела» обратился родитель ребенка в возрасте 3,5 года. Автор письма сообщил, что малыш в детском саду кусает и пинает других детей. Кроме того, он отбирает у них игрушки. Воспитатели жалуются на ребенка каждый день и отправляют его к неврологу. При этом дома такую агрессию дошкольник не проявляет.
Клинический психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина рассказала, что невролог в этом случае ничем бы не помог. Ребенка нужно сводить к психиатру или детскому психологу — специалистам, которые изучают именно поведение. На приеме родителей подробно расспросят, как ведет себя малыш в разных ситуациях, чтобы составить полную картину его поведения и проанализировать ее.
Мария Макухина советует поговорить с воспитателем детского сада. Нужно выяснить, что происходит перед тем, как ребенок начинает кусать и бить других детей, что он делает после этого. Также нужно узнать, как реагирует воспитатель, как он улаживает конфликт.
Если проблема появляется только в садике, а на детской площадке и с другими детьми ребенок ведет себя нормально, значит, есть сложности с коммуникацией именно в детсадовской группе. В этом случае проблему нужно решать на уровне детского сада. Можно поговорить с психологом дошкольного учреждения.
Что можно сделать
Мария Макухина предложила примерный план действий.
1. Понаблюдать, как ребенок ведет себя с детьми вне садика.
2. Подумать, есть ли еще какие-то вопросы о его поведении. Если есть — нужно обратиться к специалисту.
3. Если во всех остальных случаях ведет себя хорошо, нужно сходить к психологу детского сада. Он поможет разрешить конфликт.
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