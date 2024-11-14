Что делать, если ребенок постоянно теребит волосы

К эксперту обратился читатель издания «Мел». «Внучка постоянно смахивает волосы с лица, даже если их там нет, трет нос, трогает губы. Это что, повышенная тревожность?» — написал автор сообщения.
Мария Макухина рассказала, что это может быть и тик, и вариант нормы, результат чрезмерного внимания со стороны родителей. Стоит сходить с ребенком к педиатру, который определит, нормально ли это или. При подозрении на тик врач отправит девочку к неврологу или психологу.
Мария Макухина советует не привлекать внимания ребенка к этой привычке. Не стоит одергивать девочку и просить прекратить. Также нельзя стыдить или ругать. Кроме того, психолог советует не спрашивать ребенка, почему так происходит. Это может вызвать у девочки социальную тревожность.
Также надо избегать стрессов и перегрузок. Такая привычка говорит о том, что у ребенка чувствительная и подвижная нервная система. Перенапряжение и стресс могут усилить негативные проявления.
Кроме того, нужно следить за режимом сна и питания. Ребенок должен спать не меньше 9 часов ночью, отдыхать днем и хотя бы один день в неделю ничем не заниматься. Питаться дети должны разнообразно и полноценно, а перерыв между приемами пищи не должен превышать 3,5 часа.
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