Что делать, если ребенок постоянно теребит волосы

Кроме того, нужно следить за режимом сна и питания. Ребенок должен спать не меньше 9 часов ночью, отдыхать днем и хотя бы один день в неделю ничем не заниматься. Питаться дети должны разнообразно и полноценно, а перерыв между приемами пищи не должен превышать 3,5 часа.