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Что делать, если ребенок постоянно теребит волосы

Случается, что ребенок тревожит родителей своими привычками. Клинический психолог клиники «Фэнтези» Мария Макухина рассказала, как отличить их от тика.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

К эксперту обратился читатель издания «Мел». «Внучка постоянно смахивает волосы с лица, даже если их там нет, трет нос, трогает губы. Это что, повышенная тревожность?» — написал автор сообщения.

Мария Макухина рассказала, что это может быть и тик, и вариант нормы, результат чрезмерного внимания со стороны родителей. Стоит сходить с ребенком к педиатру, который определит, нормально ли это или. При подозрении на тик врач отправит девочку к неврологу или психологу.

Мария Макухина советует не привлекать внимания ребенка к этой привычке. Не стоит одергивать девочку и просить прекратить. Также нельзя стыдить или ругать. Кроме того, психолог советует не спрашивать ребенка, почему так происходит. Это может вызвать у девочки социальную тревожность.

Также надо избегать стрессов и перегрузок. Такая привычка говорит о том, что у ребенка чувствительная и подвижная нервная система. Перенапряжение и стресс могут усилить негативные проявления.

Кроме того, нужно следить за режимом сна и питания. Ребенок должен спать не меньше 9 часов ночью, отдыхать днем и хотя бы один день в неделю ничем не заниматься. Питаться дети должны разнообразно и полноценно, а перерыв между приемами пищи не должен превышать 3,5 часа.