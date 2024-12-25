Что делать, если ребенок перестал верить в Деда Мороза

Обычно у детей Дед Мороз ассоциируется с радостью и подарками. Так что осознание, что такого сказочного персонажа не существует, может по-разному повлиять на детей. Что делать родителям, если ребенок перестал верить в Деда Мороза, рассказала Ольга Александрова, врач — психиатр-психотерапевт ПКБ № 13. Ее советы опубликованы в телеграм-канале столичного депздрава.
Не стоит переубеждать переставшего верить в Деда Мороза ребенка. В этом нет смысла, считает специалист. Произошедшее означает, что «ребенок дорос и стал воспринимать этот мир более зрело и критично».
Следует позволить ему выговориться и поделиться эмоциями. Он может грустить или испытывать разочарование. «Такие переживания — часть взросления», — уточняет психотерапевт. И это важно объяснить ребенку.
Родители могут сказать ему, что Дед Мороз — символ праздника и радости. «Каждый из нас может быть Дедом Морозом, когда делает добрые дела для других», — говорит Ольга Александрова.
Не стоит сосредотачиваться на утрате иллюзии, вместо этого можно вдохновить ребенка на создание новых семейных традиций. К примеру, собрать вместе подарки для близких, принять участие в благотворительности или нарядиться Дедом Морозом, чтобы подарить другим ощущение праздника.
«Поговорите с ребенком о том, как можно поддерживать других (детей. — РБК Life), кто еще верит в волшебство, и важно уважать разные взгляды», — добавила Ольга Александрова.
Как сформировался образ Деда Мороза
До XIX века в России был зимний фольклорный персонаж, которого звали Мороз. В «Детских сказках дедушки Иринея» (1833) Владимира Одоевского народный образ трансформировался в литературного героя Мороза Ивановича. Седовласый старик жил в ледяном доме и спал на перине из пушистого снега. Рукодельницам дарил серебряные монеты, а ленивым вместо серебра доставались сосульки.
Приблизительно тогда же в газетах стали печатать рекламные объявления о продаже елок. Такая мода пришла из Европы, тренд среди первых подхватила знать. Так, в стране в 1830−40-е появились обычаи из разных культур. Елка — это немецкое влияние, а Мороз Иванович — образ народного Мороза из русской деревни.
Мороз не всегда представал как положительный персонаж. Например, в сказке «Морозко» он мог и заморозить до смерти. У Николая Некрасова в поэме «Мороз, красный нос» (1863) Мороз-воевода изображался как сила, способная «кровь вымораживать в жилах».