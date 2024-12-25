Что делать, если ребенок перестал верить в Деда Мороза

Обычно у детей Дед Мороз ассоциируется с радостью и подарками. Так что осознание, что такого сказочного персонажа не существует, может по-разному повлиять на детей. Что делать родителям, если ребенок перестал верить в Деда Мороза, рассказала Ольга Александрова, врач — психиатр-психотерапевт ПКБ № 13. Ее советы опубликованы в телеграм-канале столичного депздрава.