Что делать, если ребенок не научился читать, окончив первый класс

Она отметила, что если ребенок в конце первого класса читает 15 слов в минуту, то с высокой вероятностью у него действительно дислексия. Однако могут быть и другие варианты. Так, дислексия может быть связана с разными особенностями развития. Совет использовать балансировочную доску может быть обусловлен рядом факторов, нужно понимать, почему ее рекомендовали именно этой школьнице. Возможно, дефектологи увидели что-то, что заставило их посоветовать доску. Вместе с тем есть вероятность, что они просто увлечены модными новинками. Прямой связи между балансированием и скоростью чтения нет — двигательные и логоритмические упражнения полезны всем детям.