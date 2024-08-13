Что делать, если ребенок не научился читать, окончив первый класс

Ребенок окончил первый класс, но так и не научился читать. Что делать в таких случаях? Такой вопрос изданию «Мел» задала одна из его читательниц.
Она рассказала, что ее дочь, несмотря на все старания, так и не научилась читать к концу первого класса. Скорость чтения девочки — 15 слов в минуту. Ребенка проверили два дефектолога, которые сообщили, что у школьницы есть проблемы дислексии (это избирательное нарушение способности к чтению и письма при сохранении общей способности к обучению). Эксперты посоветовали методику скорочтения Абдуловой и балансировочную доску (на ней нужно поддерживать равновесие, одновременно выполняя физические и речевые задания). Автор письма поинтересовалась, есть ли какие-то методики для родителей, которые хотят помочь ребенку научиться читать. Ей ответила доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, логопед Ольга Величенкова.
Она отметила, что если ребенок в конце первого класса читает 15 слов в минуту, то с высокой вероятностью у него действительно дислексия. Однако могут быть и другие варианты. Так, дислексия может быть связана с разными особенностями развития. Совет использовать балансировочную доску может быть обусловлен рядом факторов, нужно понимать, почему ее рекомендовали именно этой школьнице. Возможно, дефектологи увидели что-то, что заставило их посоветовать доску. Вместе с тем есть вероятность, что они просто увлечены модными новинками. Прямой связи между балансированием и скоростью чтения нет — двигательные и логоритмические упражнения полезны всем детям.
Что касается скорочтения, то это вряд ли можно назвать методикой, отметила логопед. По словам Ольги Величенковой, это скорее сборники упражнений — разноплановых, по большей части полезных, но иногда не очень. Чтобы понять, что из этого нужно конкретному ребенку, надо быть специалистом по дислексии.
Эксперт порекомендовала родителям девочки обратиться к логопеду и пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Тогда ребенок в школе получит некоторые послабления при оценивании и большой объем бесплатной помощи: пять занятий в неделю с логопедом и психологом на протяжении всей начальной школы.
Ранее блогер «Мела» Светлана Филяева рассказала, почему дети не любят читательские дневники и как это исправить.
Айгуль Сабитова