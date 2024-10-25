Что делать, если ребенок не хочет учить английский в школе

Наталия Трифонова отметила, что при изучении иностранного языка достаточно легко потерять мотивацию, особенно в самом начале. Пропустил одну тему, не сделал домашнее задание — и уже начинаются проблемы. Иностранный язык не похож на родной, у него другая фонетика, непонятная грамматика, добавила учитель. Ребенок может саботировать школьные уроки английского именно в связи с тем, что когда-то он пропустил важную тему и не может догнать остальных.