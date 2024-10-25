Что делать, если ребенок не хочет учить английский в школе

Она дала свои рекомендации в разговоре с «Мелом». Прежде всего учитель советует выяснить причину плохого поведения и невнимательности ребенка на уроках. Наталия Трифонова подчеркнула, что демонстративность — это сигнал о том, что есть какая-то проблема.
Она призывает не спешить предъявлять ребенку претензии. Нужно поговорить с ним, выяснить, нет ли у него конфликта с учителем. Если есть — нужно найти причину и порассуждать вместе, как его можно уладить.
Наталия Трифонова отметила, что при изучении иностранного языка достаточно легко потерять мотивацию, особенно в самом начале. Пропустил одну тему, не сделал домашнее задание — и уже начинаются проблемы. Иностранный язык не похож на родной, у него другая фонетика, непонятная грамматика, добавила учитель. Ребенок может саботировать школьные уроки английского именно в связи с тем, что когда-то он пропустил важную тему и не может догнать остальных.
Нужно поговорить с учителем и вежливо узнать, в чем, по его мнению, может быть причина плохого поведения школьника. Если есть пробелы, стоит посоветоваться, как пройти диагностику и выяснить уровень знаний, найти проблемы. Потом нужно выстроить план дополнительных занятий, чтобы ребенок подтянул знания и влился в школьную группу.
Повысить интерес к языку помогут увлечения школьника. Например, можно предложить вместе смотреть любимые фильмы и мультфильмы без перевода, с субтитрами, читать сказки на языке оригинала, петь простые английские песни.
Наталия Трифонова призывает поощрять ребенка за успехи, даже незначительные. Тогда результат будет, хоть и придет не сразу. Ребенок должен чувствовать, что родители любят его независимо от оценок и поведения в школе.
Некоторые дети вообще не делают уроки и прогуливают занятия. Родителей, как правило, это беспокоит, но решить проблему можно. Как это сделать, рассказывала семейный психотерапевт.