Что делать, если ребенок боится возвращаться в школу

Стремление ребенка познавать окружающий мир заложено в его природе. Это один из таких витальных рефлексов, как дышать, есть или пить, объясняет эксперт.
«По своей природе ребенок должен хотеть учиться, а для этого — ходить в школу. Учение — тяжелый труд, но именно детская психика наиболее расположена к приобретению новых знаний», — объясняет Савенков.
После летних каникул всем детям, да и взрослым после отпуска, возвращаться в рабочий режим не так-то просто.
Но могут быть и более глобальные причины: проблемы с обучением, стеснительность, интеллектуальная перегрузка от учебы, буллинг со стороны одноклассников, отсутствие взаимопонимания с учителями, потеря мотивации и — элементарная лень.
Надо сказать, что под словом лень нередко прячется такое явление, как «выученная беспомощность».
Одна из главных причин лени современных людей — многозадачность. Уже в детстве человек часто бывает настолько перегружен большим количеством разноплановых заданий, уроков, необходимостью соответствовать требованиям учителей, родителей, что это его полностью деморализует.
Иногда настолько, что у него «опускаются руки», и не хочется делать вообще ничего.
Поговорите с ребенком
Если ваш ребенок не хочет идти в школу, дайте ему понять, что вы его поддерживаете и понимаете, пусть выговорится, выразит свои чувства и эмоции.
Про учебу говорите только хорошее, приводите плюсы из учебной жизни, расскажите о планах на новый учебный год, заранее продумайте интересные кружки, секции, другие хобби, которыми можно заняться в этом году, обсудите возможные дополнительные активности, поездки, интересные места, которые вы можете посетить вместе.
Выясните, что его пугает или беспокоит. Объясните, что школа — это безопасное место, где он может учиться и развиваться. А учитель — это взрослый, которому можно доверять. Расскажите ребенку, как вы сами в детстве боялись и как справлялись со своими страхами.
Обсудите ситуацию с учителем. Возможно, он предложит конкретные советы, которые помогут ребенку чувствовать себя более уверенно. Внимательно присмотрится к ситуации в классе и, может быть, выстроит со своими учениками более дружеские отношения.
Если страх ребенка не проходит или становится сильнее, обратитесь за помощью к профессиональному психологу.
«Не давите на ребёнка, не сравнивайте с другими, просто поддерживайте — предложите вместе делать уроки, обсуждать школьные дела», — говорит эксперт.
Возможно, чтобы преодолеть страх, ребенку потребуется больше времени, чем вы рассчитывали. Будьте терпеливы, не форсируйте события. И не забывайте хвалить за каждый, пусть даже совсем маленький успех на этом пути.