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Что делать, если ребенок боится возвращаться в школу

Чтобы справиться с проблемой нежелания идти в школу или страха перед ней, необходимо прежде всего доверительно поговорить с ребенком. Об этом рассказывает директор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

Стремление ребенка познавать окружающий мир заложено в его природе. Это один из таких витальных рефлексов, как дышать, есть или пить, объясняет эксперт.

«По своей природе ребенок должен хотеть учиться, а для этого — ходить в школу. Учение — тяжелый труд, но именно детская психика наиболее расположена к приобретению новых знаний», — объясняет Савенков.

После летних каникул всем детям, да и взрослым после отпуска, возвращаться в рабочий режим не так-то просто.

Но могут быть и более глобальные причины: проблемы с обучением, стеснительность, интеллектуальная перегрузка от учебы, буллинг со стороны одноклассников, отсутствие взаимопонимания с учителями, потеря мотивации и — элементарная лень.

Надо сказать, что под словом лень нередко прячется такое явление, как «выученная беспомощность».

Одна из главных причин лени современных людей — многозадачность. Уже в детстве человек часто бывает настолько перегружен большим количеством разноплановых заданий, уроков, необходимостью соответствовать требованиям учителей, родителей, что это его полностью деморализует.

Иногда настолько, что у него «опускаются руки», и не хочется делать вообще ничего.

Поговорите с ребенком

Если ваш ребенок не хочет идти в школу, дайте ему понять, что вы его поддерживаете и понимаете, пусть выговорится, выразит свои чувства и эмоции.

Про учебу говорите только хорошее, приводите плюсы из учебной жизни, расскажите о планах на новый учебный год, заранее продумайте интересные кружки, секции, другие хобби, которыми можно заняться в этом году, обсудите возможные дополнительные активности, поездки, интересные места, которые вы можете посетить вместе.

Александр Савенков
директор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета

Выясните, что его пугает или беспокоит. Объясните, что школа — это безопасное место, где он может учиться и развиваться. А учитель — это взрослый, которому можно доверять. Расскажите ребенку, как вы сами в детстве боялись и как справлялись со своими страхами.

Обсудите ситуацию с учителем. Возможно, он предложит конкретные советы, которые помогут ребенку чувствовать себя более уверенно. Внимательно присмотрится к ситуации в классе и, может быть, выстроит со своими учениками более дружеские отношения.

Если страх ребенка не проходит или становится сильнее, обратитесь за помощью к профессиональному психологу.

Важно создать атмосферу, в которой возвращение в школу будет восприниматься как нечто интересное и полезное.

«Не давите на ребёнка, не сравнивайте с другими, просто поддерживайте — предложите вместе делать уроки, обсуждать школьные дела», — говорит эксперт.

Возможно, чтобы преодолеть страх, ребенку потребуется больше времени, чем вы рассчитывали. Будьте терпеливы, не форсируйте события. И не забывайте хвалить за каждый, пусть даже совсем маленький успех на этом пути.