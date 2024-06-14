Что делать, если ребенок боится учителя?

Для начала родителям нужно попробовать наладить доверительный контакт с ребенком. Надо разобраться, что именно вызывает страх: личность учителя, его поведение по отношению к нему или в целом на уроке, страх оценивания и проверки знаний, ожидание неудачи или что-то еще. Стоит постараться объяснить школьнику, что все его чувства имеют право на существование, но при этом мы сами несем ответственность за результат их проявлений. Например, прогулы приводят к пробелам в знаниях и в итоге создают проблемы в изучении программы по предмету.