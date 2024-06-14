Что делать, если ребенок боится учителя?

Зачастую дети боятся некоторых учителей. Что делать в таких ситуациях? На этот вопрос «Мелу» ответила педагог-психолог московской школы Диана Теплова.
Она рассказала, что страх перед учителем или предметом может возникнуть по разным причинам. Решение проблемы требует терпения, поддержки, а также работы со всеми участниками учебного процесса.
Для начала родителям нужно попробовать наладить доверительный контакт с ребенком. Надо разобраться, что именно вызывает страх: личность учителя, его поведение по отношению к нему или в целом на уроке, страх оценивания и проверки знаний, ожидание неудачи или что-то еще. Стоит постараться объяснить школьнику, что все его чувства имеют право на существование, но при этом мы сами несем ответственность за результат их проявлений. Например, прогулы приводят к пробелам в знаниях и в итоге создают проблемы в изучении программы по предмету.
Диана Теплова подчеркнула, что ребенку важно ощущать принятие и поддержку родителей, даже если он демонстрирует что-то другое. «Необходимо поддержать его и объяснить, что нет ничего страшного в ошибке. Все можно исправить, и каждый имеет право на свою точку зрения», — добавила педагог-психолог.
Также нужно обратиться к классному руководителю или напрямую к учителю, которого боится школьник. Поможет и консультация со школьным психологом. Если ребенок не хочет идти к нему сам, обратиться к специалисту могут родители.
Эксперт подчеркивает, что нужно не сломить школьника, «подстроив» его под ожидания и требования, а показать, какие механизмы, кроме избегания, помогут справляться с этой и другими похожими проблемами.
Кстати, иногда конфликт с учителем может вдохновить на творчество. Так, в США мужчина 60 лет строил замок, чтобы доказать неправоту своего педагога.
Айгуль Сабитова