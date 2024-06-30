Что делать, если ребенка укачивает: семь простых и эффективных советов родителям

Если у вас в рюкзаке всегда куча влажных салфеток и одноразовых платков, множество пакетиков и запасная одежда для ребенка, значит, вашего малыша укачивает… Понимаю, сочувствую, как мама ребенка с кинетозом. Именно так официально называется непереносимость автомобилей или морская болезнь. Мою дочь часто тошнит, порой не помогают даже «противные горькие таблетки», которые мы запихиваем в нее перед поездкой. Особенно это обостряется в жару, а нам ее обещают нешуточную.