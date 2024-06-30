Что делать, если ребенка укачивает: семь простых и эффективных советов родителям

Если у вас в рюкзаке всегда куча влажных салфеток и одноразовых платков, множество пакетиков и запасная одежда для ребенка, значит, вашего малыша укачивает… Понимаю, сочувствую, как мама ребенка с кинетозом. Именно так официально называется непереносимость автомобилей или морская болезнь. Мою дочь часто тошнит, порой не помогают даже «противные горькие таблетки», которые мы запихиваем в нее перед поездкой. Особенно это обостряется в жару, а нам ее обещают нешуточную.
Специально для таких же страдающих малышей и их родителей мы решили собрать советы экспертов, которые помогут пережить путешествие.
Вот несколько рецептов от телеканал «Доктор» и их экспертов, опубликованные в официальном телеграмм-канале:
1. Не голоден, но и не слишком сыт перед поездкой
Лучший вариант — накормить ребенка безмолочной кашей за час до отправления. Вредную пищу, особенно жирное и жареное, лучше перед поездкой не давать.
2. Установите автокресло на середине сидения
Чтобы не тошнило, не стоит смотреть в боковое стекло, где все мелькает. Лучше — в лобовое на дорогу.
3. Не давайте в поездке телефоны, планшеты и даже книги
Из-за того, что мультики качаются и шатаются вместе с машиной, ребенку будет только хуже. Лучше включить аудиосказку или интересные детские подкасты — это поможет отвлечь ребенка от дороги и тошноты.
4. Старайтесь ехать плавно, без резких остановок и разгонов
В условиях городских пробок это достаточно сложно, но ради чистого салона стоит постараться.
5. По возможности откройте окно или включите кондиционер — струя свежего воздуха поможет справиться с дурнотой
Лучше всего, чтобы в салоне была оптимальная температура — не холодная и не жаркая.
Лайфахак: берите с собой портативный вентилятор на батарейках, веер или игрушечный вентилятор, с которым можно поиграть — нажмешь, а он вертится и обдувает. В общем, все, что может дуть, освежать и отвлекать малыша.
А педиатр Мария Чахнашвили, главврач клиники в Истринском районе «Семейная» дополнила советы: «Само главное, не одевайте малыша в плотную и слишком теплую одежду — чем легче и комфортнее, тем лучше». А что еще:
6. Возьмите с собой что-нибудь кислое
Кисленький леденец, яблоко, немного морса — все это может помочь справиться с тошнотой. Натуральный йогурт без сахара тоже подойдет. Соленый томатный сок, если ребенок его любит, также может справиться с тошнотой. Главное — без всяких чипсов и других вредных снеков.
7. Пойте!
Можно просто гласные или детски песенки. Да-да, когда ребенок тянет звуки, он благоприятно действует на вегетативную систему.
КСТАТИ.
А запахи сработают?
В интернет бродит такой совет от морской болезни — щедро обрызгать машину маслом лимона или эвкалипта. Якобы эти запахи помогают справиться с тошнотой.
— Не уверен в этом способе, как правило, наоборот, резкие запахи провоцируют приступы тошноты даже у взрослых, — говорит наш эксперт, к.м.н., педиатр, главврач клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков. — Поэтому не рекомендую вешать в машине отдушки с сильным ароматом, или пользоваться резкими духами. А также заливать резкопахнущую омывайку перед дорогой. А после заправки лучше всего проветрить машину. И старайтесь не заливать бак до краев: запах бензина вызывает тошноту даже у устойчивых взрослых.