Что делать, если ребенка травят в школе, и что будет за это обидчику

Первое, на что стоит обратить внимание: ребенок не хочет идти в школу, стал раздражительным, капризным, замкнулся в себе, на вопросы отвечает односложно, может пропасть аппетит или нарушиться сон.
Психолог советует не оставлять без внимания даже самые незначительные перемены в поведении ребенка — за этим могут скрываться серьезные проблемы.
К сожалению, травля в детском коллективе, — явление довольно распространенное. Чаше всего оно встречается в младшей и средней школе.
По словам эксперта, часто предметом травли становятся успешные, хорошо развитые физически дети из благополучных семей.
Важно не игнорировать проблему, а начинать действовать.
Прежде всего надо поговорить с ребенком и тактично выяснить причину изменения в поведении. Если у вас с ребенком доверительные теплые отношения — это не составит труда, уверяет эксперт.
Важно во время беседы дать понять ребенку, что вы на его стороне. Ведь травля (активная, когда ребенка дразнят, обзывают, смеются
Объясните ребенку, что он не виноват в случившемся, не нужно осуждать или заставлять идти в школу и решать проблему агрессией.
Выяснив проблему, отправляйтесь в школу. Поговорите с классным руководителем, завучем, попросите подключить школьного психолога. Но не стоит приходить в класс на глазах у обидчиков.
Травля в школе происходит с попустительства классного руководителя. Если учитель внимательно относится к климату в классе такая ситуация не останется незамеченной. Дети очень тонко считывают отношение взрослых — и конфликту не суждено будет развиться.
Травма для всех
По мнению профессора Кристины Салмивалли из университета Турку (Финляндия), создателя программы KiVa противодействия травли (буллингу) в школах, важно разделить ответственность за происходящее.
В конфликт вовлечены все участники учебного процесса, а не только пострадавший и агрессор.
Очень важна общая культура школы, динамика отношений в семье, отношение сверстников, и так называемые наблюдатели, и те, кто не согласен и пытается защитить жертву.
Часто дети не вступают в защиту пострадавшего, так как боятся оказаться на его месте, а бывает, что поддерживают травлю, чтобы понравиться обидчику.
В любом случае травля в классе наносит психологическую травму не только тому, кого задирают, но всем участникам учебного процесса.
Агрессору нужна помощь
Как ни странно, но ребенок — зачинщик травли — испытывает не менее серьезные психологические проблемы и тоже нуждается в помощи.
Если ваш ребенок — агрессор, то вам тоже нужно принимать срочные меры. Поэтому начните с откровенной беседы. Не ругайте и не вините, а постарайтесь выяснить, зачем он это делает.
Иногда, по словам эксперта, за подобным поведением скрывается серьезное психологическое потрясение, или ребенок сам пережил насилие или унижение.
Юридический аспект
Как объясняет адвокат Елена Кудерко, ответственность за буллинг напрямую в законодательстве не предусмотрена, поскольку это явление является новым для правоприменительной практики. Но, тем не менее, суть таких действий под запретом не одно десятилетие.
Буллинг как проявление агрессии, физического и морального насилия, унижения, и издевательств подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса, то есть хулиганства.
Наказание по этой статье — весьма серьезное, от штрафа с порогом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ до лишения свободы до 5 лет.
К уголовной ответственности могут привлечь старшеклассников, которым исполнилось 16 лет, а за совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах, к примеру, с применением оружия или группой лиц — с 14 лет.
Есть и административная ответственность по нескольким статьям Кодекса РФ об административной ответственности — ст. 5.61 (оскорбление), ст. 5.61.1 (клевета), ст. 20.1 (мелкое хулиганство).
Все перечисленные проступки в качестве наказания влекут наложение штрафа или административный арест на срок до 15 суток.
Также жертва буллинга вправе потребовать в суде возмещение морального вреда или компенсацию физических и моральных страданий из-за травли. Размер компенсации всегда индивидуален, зависит от обстоятельств случившегося, личности пострадавшего лица и последствий травли, заключила Елена Кудерко.
Решайте проблему совместно с педагогами и психологами. Научите ребенка правильно реагировать на стрессовые ситуации и обязательно обратитесь за помощью к детскому психологу, подытожила Елена Бычкова.