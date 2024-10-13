Что делать, если пятиклассник боится идти в школу

В разговоре с «Мелом» она подчеркнула, что, если ребенок боится идти в школу, нужно для начала понять причины страха. Важно выяснить, что именно его вызывает. Это может быть страх перед новым учителем, негативный опыт общения с учителями, боязнь неудач в учебе. Могут сказываться социальные факторы: друзья оказались не такими, как ожидал ребенок, или он боится насмешек.