Что делать, если пятиклассник боится идти в школу

В разговоре с «Мелом» она подчеркнула, что, если ребенок боится идти в школу, нужно для начала понять причины страха. Важно выяснить, что именно его вызывает. Это может быть страх перед новым учителем, негативный опыт общения с учителями, боязнь неудач в учебе. Могут сказываться социальные факторы: друзья оказались не такими, как ожидал ребенок, или он боится насмешек.
Также нужно поддерживать школьника эмоционально, показывать ему, что вы рядом. Важно слушать ребенка, проявлять эмпатию. Стоит объяснить, что бояться нормально и это чувство можно преодолеть.
Надо обсуждать школу. Нужно попробовать поговорить о ней в положительном ключе. Можно вспомнить о приятных моментах из школьной жизни ребенка, о друзьях, с которыми он может встретиться, о том, что нового он может узнать. Это поможет взглянуть на школу с другой стороны.
Также эксперт советует наладить режим, продумать распорядок дня, включающий в себя время для учебы, игры и отдыха. Это поможет ребенку чувствовать себя более уверенно и даст возможность лучше подготовиться к школе.
Кроме того, ребенку нужно развивать уверенность в себе. В этом могут помочь занятия спортом, хобби или творчеством.
Вардуи Карапетян отметила, что поможет и общение с учителями. Если страх связан с конкретным педагогом, родителям нужно постараться наладить контакт с ним. Учитель может помочь ребенку адаптироваться и почувствовать себя более комфортно в классе.
Профессиональная помощь. Если ситуация не улучшается и страх сохраняется, можно обратиться к психологу или детскому психотерапевту.
Эксперт подчеркнула, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Проявляя терпение и поддержку, можно помочь школьнику преодолеть страх и адаптироваться к новым условиям.
«Главное — быть рядом и показывать, что вы всегда готовы помочь и поддержать ее в трудные моменты», — отметила педагог-психолог.
Вообще учеба в школе — непростой период, у детей может возникать множество трудностей. Например, некоторые ребята не могут посещать школьные уборные. Детский гастроэнтеролог Ольга Горячева объяснила, как можно помочь ребенку в таких случаях.