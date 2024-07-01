Что делать, если подсел на капли для носа?

Если слишком часто пользоваться спреем или каплями для носа, может развиться привыкание. В таком случае без них будет невозможно дышать носом. Что делать в таком случае? На этот вопрос в разговоре с изданием «Доктор Питер» ответила ведущий оториноларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа.