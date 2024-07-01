Что делать, если подсел на капли для носа?

Если слишком часто пользоваться спреем или каплями для носа, может развиться привыкание. В таком случае без них будет невозможно дышать носом. Что делать в таком случае? На этот вопрос в разговоре с изданием «Доктор Питер» ответила ведущий оториноларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа.
Она рассказала, что на самом деле сосудосуживающие капли не лечат насморк. Они лишь устраняют симптомы. Препарат сужает кровеносные сосуды, за счет чего сокращается отек слизистой оболочки носа и замедляется образование слизи. В итоге у человека восстанавливается носовое дыхание и улучшается самочувствие.
Однако такие капли нельзя использовать дольше пяти дней подряд. Если за это время насморк не заканчивается, нужно обратиться к врачу и пройти диагностику.
Также стоит помнить, что использовать капли можно не чаще двух раз в сутки. При этом в каждую ноздрю достаточно прыснуть один раз.
Игнорирование этих советов может привести к повреждению слизистой и формированию нездоровой привычки. У тех, кто подсаживается на спреи и капли, возникают проблемы с дыханием, нездоровая психологическая привязанность (она развивается быстро, за 1,5−2 недели), нарушение структуры тканей носовой полости и прочее.
Чтобы побороть зависимость самому, можно попробовать закапывать препарат только в одну ноздрю. Также можно перейти на капли с более низкой концентрацией активного вещества.
Бывает, что пациент избавляется от привычки сам. Если она сформировалась недавно, достаточно будет перетерпеть пару суток. Однако иногда справиться с проблемой без помощи врача невозможно. Например, если у пациента искривлена носовая перегородка или есть аллергический или инфекционный процесс.
Первый метод лечения зависимости — медикаментозная терапия. Пациенту назначают спреи и капли на основе глюкокортикостероидов. Если они не помогают, врач направляет на дополнительное обследование.
Второй метод — хирургический. Выбор типа и методики операции зависит от причины заболевания.
Екатерина Приказа подчеркнула, что операция требуется далеко не всегда. Все зависит от того, как давно сформировалась привычка, насколько сильно из-за капель успели увеличиться носовые раковины.
«Показанием для операции также может быть выраженное искривление носовой перегородки и неэффективность медикаментозной терапии. Окончательное решение и выбор оптимальной хирургической методики в любом случае остается на усмотрение врача», — заключила эксперт.
Напомним, одной из причин возникновения насморка может стать кондиционер. Как одно связано с другим, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова