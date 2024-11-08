Что делать, если подросток не хочет помогать по дому

К эксперту через издание «Мел» обратилась мать 12-летней девочки. Женщина посетовала, что подросток не хочет ничего делать по дому. Кроме того, когда мама отвечает, что тоже ничего не будет делать для дочери, та заявляет, что она должна содержать ребенка до 18 лет.