Что делать, если подросток не хочет помогать по дому

К эксперту через издание «Мел» обратилась мать 12-летней девочки. Женщина посетовала, что подросток не хочет ничего делать по дому. Кроме того, когда мама отвечает, что тоже ничего не будет делать для дочери, та заявляет, что она должна содержать ребенка до 18 лет.
Психолог рассказала, что отказ ребенка выполнять домашние обязанности — это часть внутрисемейного взаимодействия. Чтобы понять, почему девочка так себя ведет, нужно изучить разные аспекты. Надо выяснить, касается ли протест только домашних дел или подросток выражает позицию «я — ребенок, ты мне должна» и в другом.
Что можно сделать
Понаблюдать за собой. Психолог посоветовала женщине подумать, как она общается с дочкой, кричит ли на нее, не говорит ли с ней в авторитарном, повелительном тоне.
Также эксперт рекомендует автору письма вспомнить, как строились ее собственные отношения с мамой. Возможно, корни конфликта с дочерью нужно искать там.
Кроме того, необходимо поговорить с девочкой. Разговор должен быть спокойным, без обвинений и оскорблений, подчеркивает специалист. Важно понять, почему дочь не хочет помогать по дому, возможно, у нее есть конкретные причины.
Надо выслушать ее точку зрения. «Объясните, почему вам неприятно то, что происходит, на что вы злитесь или обижаетесь», — советует Лариса Овчаренко.
Также стоит обсудить, какие обязанности ребенок может взять на себя — например, уборку своей комнаты или уход за домашними животными.
Можно предложить девочке вознаграждение за домашнюю работу — дополнительные карманные деньги, совместный поход в кино или что-то еще, что может мотивировать подростка. При этом важно, чтобы правил придерживались обе стороны.
Также психолог призвала уважать личное пространство ребенка. Эксперт подчеркнула, что девочка, как и любой человек, имеет право проявлять индивидуальность и отстаивать личные границы. При этом маме необходимо дать понять, что такое же право есть и у нее.
Специалист посоветовала хвалить девочку за успехи, помогать ей преодолевать трудности.
Если ситуация остается напряженной и не улучшается, нужно обращаться к семейному психологу. Он поможет скорректировать методы воспитания, найти подход к подростку и решить проблемы в отношениях.
Иногда дети в этом возрасте могут отказываться от еды. Так они выражают протест. Ранее психолог Софья Никитина рассказывала, что делать в таких случаях.