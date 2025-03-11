Что делать, если первоклассник дерется с одноклассниками

Бывают случаи, когда в школе дети в первом классе не ладят друг с другом, причем настолько, что споры доходят до разбирательств при помощи кулаков и укусов. Но ругань — это одно, а вот что делать с ребенком, если он с детства решает вопросы с помощью силы и продолжает это делать в учебном заведении? На этот вопрос «Мелу» ответил ведущий аналитик центра воспитания и развития личности РАО, психолог Александр Николаев.