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Что делать, если первоклассник дерется с одноклассниками

На вопрос отвечает ведущий аналитик центра воспитания и развития личности РАО.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Мослента

Бывают случаи, когда в школе дети в первом классе не ладят друг с другом, причем настолько, что споры доходят до разбирательств при помощи кулаков и укусов. Но ругань — это одно, а вот что делать с ребенком, если он с детства решает вопросы с помощью силы и продолжает это делать в учебном заведении? На этот вопрос «Мелу» ответил ведущий аналитик центра воспитания и развития личности РАО, психолог Александр Николаев.

Если родители такого ребенка забеспокоились о подобном поведении только в тот момент, когда он пошел в школу, к ним есть ряд вопросов:

  • обращались ли родители к специалистам до похода в школу?
  • посещали ли психиатра?
  • как протекало когнитивное развитие и формирование моральных установок?
  • есть ли у ребенка трудности в коммуникации?
  • как протекает общение между членами семьи? Нарушались ли границы ребенка? Били ли ребенка?

По словам Николаева, без ответов на эти вопросы сложно сказать, что делать, если ребенок дерется и кусается в первом классе.

Детская агрессия появляется не на пустом месте. Так, ребенок может иметь трудности в общении со сверстниками, неспособность выражать свои мысли. Это может приводить к упрощенной форме коммуникации, понятной всем.

Помимо прочего, ребенок может драться, если по отношению к нему или его членам семьи на постоянной основе применяют силу. Другие ситуации, травмирующую детскую психику, также могут приводить к подобному поведению.

Если ребенок дерется с детства, нужно вспомнить, как на такое поведение реагировали взрослые: они что-то делали в этот момент или не обращали на ненадлежащее поведение внимания?

Чтобы разобраться, почему ребенок так себя ведет и в какой момент он решил, что такое поведение приемлемо, Николаев совет обратиться к детскому психиатру. Он соберет полный анамнез ранних лет жизни ребенка и его развития, сможет установить причину агрессии и дать необходимые рекомендации и инструменты.

Также за помощью можно обратиться к школьному психологу, который проведет диагностику эмоционально-личностной сферы ребенка и в случае необходимости предложит те или иные занятия по коррекции поведения.

Ранее рассказали, что делать, если у будущего первоклассника дефицит внимания и гиперактивности.