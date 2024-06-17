Что делать, если переутомление мешает уснуть?

При повышенном возбуждении тело не может перейти в сон. Прежде всего это влияет на голубое пятно в стволе мозга, которое должно замедлять свою активность для засыпания. Если же человек постоянно не высыпается, его мозг становится еще более подвержен тревожным мыслям, что мешает уснуть.