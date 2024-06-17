Что делать, если переутомление мешает уснуть?

После тяжелого дня, казалось бы, человек должен хорошо засыпать. Однако иногда происходит наоборот: мы лежим без сна и в голове проносятся разные мысли. Это происходит из-за переутомления. В таком состоянии мозг гипервозбужден, что мешает засыпанию.
Дело в том, что в течение дня в нем накапливаются нейрохимические вещества, такие как аденозин. Они создают давление сна. Однако при переутомлении мозг становится слишком активным, что мешает этому процессу, пишет Science Focus.
При повышенном возбуждении тело не может перейти в сон. Прежде всего это влияет на голубое пятно в стволе мозга, которое должно замедлять свою активность для засыпания. Если же человек постоянно не высыпается, его мозг становится еще более подвержен тревожным мыслям, что мешает уснуть.
Доктор Алекс Скотт из Кильского университета предложил три способа борьбы с переутомлением.
1. Перестаньте стараться уснуть
Если мы будем заставлять себя спать, это только усугубит проблему. Вместо этого нужно принять, что сон — это автоматический процесс. «Сосредоточьтесь на эмоциональной переработке с помощью ведения дневника беспокойства», — говорит эксперт.
2. Практикуйте осознанность
Этот способ поможет расслабить мозг. Сюда входят медитация и дыхательные упражнения, которые могут уменьшить уровень гипервозбуждения.
3. Создайте рутину перед сном
Привычки (например, чтение или теплая ванна вечером) помогут телу и мозгу настроиться на отдых. За час до сна нужно перестать смотреть в экраны гаджетов: синий свет от устройств мешает производству мелатонина, гормона сна.
Существуют и другие способы побороть бессонницу. Например, ранее дерматолог Скотт Уолт назвал два способа, которые помогут быстро уснуть в жару.
Айгуль Сабитова