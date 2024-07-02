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Что делать, если оплату принимают «только наличными или по номеру телефона»

Если вас просят оплатить только наличными или переводом по номеру телефона, то первое, что необходимо сделать — оценить необходимость покупки именно в это время и в этом месте. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: Reuters

«Если вам просто необходима такая покупка, то прежде чем отдавать наличные или делать перевод, важно уточнить, будет ли вам выдан чек и документы на товар, если он имеет гарантийные сроки ремонта или хранения», — отмечает юрист.

Если ответ отрицательный — вся ответственность за приобретение товара и возможные негативные последствия ложится на покупателя.

Если чек и документы на товар выданы, то проверьте их правильность. На чеке, поясняет юрист, должна быть проставлена дата покупки, номер ККМ, наименование юрлица или ИП, кому он принадлежит, номенклатура товара и его название, цена и иная специализированная информация.

Если это домашняя техника, то продавец должен заполнить гарантийный талон. «При этом зорко следите за тем, чтобы печать, которую продавец проставит в технический паспорт или гарантийный талон, соответствовала бы его наименованию и организационно-правовой форме. Часто бывает так, что в стихийных или временных местах реализации товаров продавцы используют печати несуществующих или ликвидированных ООО и ИП», — говорит Иван Соловьев.

Кроме того, при переводе денег по номеру телефона через услугу онлайн-банкинга в комментариях к переводу лучше написать «оплата за такой-то товар». Это поможет, в случае, возникновения спора или судебного разбирательства подтвердить факт оплаты.

Эксперт напоминает, что просьба оплатить услугу или товар наличными или по номеру телефона, скорее всего, свидетельствует о том, что продавец либо ведет свою деятельность без регистрации, либо уклоняется от уплаты налогов путем сокрытия фактов продаж товара или услуги, не ведет их надлежащий учет и, как следствие, подает искаженные данные о своей финансово-хозяйственной деятельности в налоговые органы.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»