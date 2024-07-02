Что делать, если оплату принимают «только наличными или по номеру телефона»

Если это домашняя техника, то продавец должен заполнить гарантийный талон. «При этом зорко следите за тем, чтобы печать, которую продавец проставит в технический паспорт или гарантийный талон, соответствовала бы его наименованию и организационно-правовой форме. Часто бывает так, что в стихийных или временных местах реализации товаров продавцы используют печати несуществующих или ликвидированных ООО и ИП», — говорит Иван Соловьев.