Что делать, если обгорел на солнце?

В случае получения солнечного ожога 2-й степени на пораженных участках кожи могут появиться волдыри с желтоватой жидкостью внутри. Ни в коем случае не вскрывайте их самостоятельно, не дав ранам затянуться. Дело в том, что они способствуют заживлению кожи и защищают организм от попадания инфекции.