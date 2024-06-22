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Что делать, если обгорел на солнце?

Пять советов дерматологов, чтобы облегчить состояние после получения солнечных ожогов.

В летний сезон из-за активного воздействия ультрафиолетовых лучей UVB можно быстро обгореть, если регулярно не использовать солнцезащитные средства — крема, спреи и эмульсии с SPF. Американская ассоциация дерматологов, в случае появления первых признаков ожогов, рекомендует сразу укрыться от солнца и следовать следующим советам, облегчающих чувство возникшего дискомфорта.

Примите прохладную ванну или душ

В случае появления первых признаков солнечных ожогов, характеризующихся покраснением, жжением и припухлостью кожи, нужно принять прохладную ванну или душ, чтобы облегчить боль.

Важно: не используйте гели для душа с агрессивным составом или щетки для массажа, а после окончания процедуры аккуратно промокните кожу полотенцем.

Используйте увлажняющий крем

После душа нанесите на пораженные участки тела увлажняющий лосьон с алоэ вера, каламином или соей — эти ингредиенты помогут коже быстрее восстановиться. Используйте его в течение всего дня, когда испытываете дискомфорт или жжение.

Важно: проверьте состав крема, в нем не должен содержаться спирт. Обычно его обозначают на этикетках как «ALCOHOL DENAT.» или «ALCOHOL». В случае обнаружения этих ингредиентов, не используйте средство, пока кожа окончательно не заживет.

Пейте больше жидкости

При солнечном ожоге жидкость из всего тела «отходит» к поверхности кожи. Употребление большого количества воды при солнечном ожоге помогает предотвратить обезвоживание и обеспечивает быстрое восстановление организма.

Важно: пейте чистую воду и избегайте употребления напитков с сахаром, кофеином или алкоголем, так как это только усугубит состояние обезвоживания.

Не вскрывайте волдыри самостоятельно

В случае получения солнечного ожога 2-й степени на пораженных участках кожи могут появиться волдыри с желтоватой жидкостью внутри. Ни в коем случае не вскрывайте их самостоятельно, не дав ранам затянуться. Дело в том, что они способствуют заживлению кожи и защищают организм от попадания инфекции.

Важно: если вы испытываете сильный дискомфорт при появлении волдырей на коже, можно нанести немного вазелина. Перед этим обязательно продезинфицируйте пораженный участок мирамистином или другим антисептиком, не содержащим спирт.

Обратитесь к дерматологу

В случае появления сильных ожогов и возникновения плохого самочувствия, а также повышения температуры, головокружения и тошноты, стоит обратиться к специалисту. Он может прописать вам аспирин или ибупрофен, чтобы уменьшить отек и облегчить самочувствие.

Важно: принимать любые лекарства без рекомендации врача — опасно. Лучше отказаться от приема медикаментозных препаратов при небольших ожогах, чтобы помочь организму быстрее восстановиться.

Как защитить себя от ожогов

Чтобы предотвратить солнечные ожоги и снизить риск развития рака кожи, носите закрытую одежду и регулярно используйте водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше, нанося его на все участки кожи (да, даже под одежду).

Подробнее о том, как правильно одеваться в жару, рассказали в отдельной статье.

Кристина Корчанова