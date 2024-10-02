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Что делать, если неудачная шутка задела ваши чувства

Для начала важно понять, что скрывается за неподобающей шуткой, способной оскорбить чувства. Есть вероятность, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Порой, когда шутки заходят слишком далеко, мы можем испытать чувство стыда и гнева. Чтобы избежать неприятных эмоций, не испортив при этом отношения с «юмористом», нужно выяснить причину неподобающих бравад, а после — правильно выстроить личные границы.

Лиза Брейтман, дипломированный социальный работник, утверждает, что зачастую причиной «неудачных» шуток становится неозвученная проблема в отношениях, которую прежде не затрагивали напрямую. В таком случае вполне вероятно, что собеседник, не знающий как начать разговор о том, что его волнует, может с помощью юмора обозначить конфликт.

Поэтому, если вы подозреваете, что «корень истины» неподобающих шуток — невысказанные чувства или замечания, по словам Брэйтман, обязательно нужно поговорить о глубинных проблемах, которые подпитывают эти бравады. Существует большая вероятность того, что ваше поведение также задевает собеседника, как вас — его шутки.

Если же вы уверены, что шутка не имеет никакого подтекста, а собеседник просто не знает меры, необходимо сразу обозначить личные границы, отметив, что некоторые темы в вашем присутствии лучше не затрагивать. При этом важно говорить мягко и уважительно, чтобы не переходить на прямую конфронтацию. Например, можно отвести собеседника в уединенное место и сказать следующее: «Я был бы признателен, если бы вы не шутили на эту тему. Мне это кажется неприятным».

О добром юморе: ранее рассказывали, как мужчина на протяжении 4 лет писал шутки для прохожих и соседей, чтобы поднять им настроение.