Что делать, если неудачная шутка задела ваши чувства

Порой, когда шутки заходят слишком далеко, мы можем испытать чувство стыда и гнева. Чтобы избежать неприятных эмоций, не испортив при этом отношения с «юмористом», нужно выяснить причину неподобающих бравад, а после — правильно выстроить личные границы.
Лиза Брейтман, дипломированный социальный работник, утверждает, что зачастую причиной «неудачных» шуток становится неозвученная проблема в отношениях, которую прежде не затрагивали напрямую. В таком случае вполне вероятно, что собеседник, не знающий как начать разговор о том, что его волнует, может с помощью юмора обозначить конфликт.
Поэтому, если вы подозреваете, что «корень истины» неподобающих шуток — невысказанные чувства или замечания, по словам Брэйтман, обязательно нужно поговорить о глубинных проблемах, которые подпитывают эти бравады. Существует большая вероятность того, что ваше поведение также задевает собеседника, как вас — его шутки.
Если же вы уверены, что шутка не имеет никакого подтекста, а собеседник просто не знает меры, необходимо сразу обозначить личные границы, отметив, что некоторые темы в вашем присутствии лучше не затрагивать. При этом важно говорить мягко и уважительно, чтобы не переходить на прямую конфронтацию. Например, можно отвести собеседника в уединенное место и сказать следующее: «Я был бы признателен, если бы вы не шутили на эту тему. Мне это кажется неприятным».
О добром юморе: ранее рассказывали, как мужчина на протяжении 4 лет писал шутки для прохожих и соседей, чтобы поднять им настроение.