Что делать, если неудачная шутка задела ваши чувства

Если же вы уверены, что шутка не имеет никакого подтекста, а собеседник просто не знает меры, необходимо сразу обозначить личные границы, отметив, что некоторые темы в вашем присутствии лучше не затрагивать. При этом важно говорить мягко и уважительно, чтобы не переходить на прямую конфронтацию. Например, можно отвести собеседника в уединенное место и сказать следующее: «Я был бы признателен, если бы вы не шутили на эту тему. Мне это кажется неприятным».