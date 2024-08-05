Что делать, если вы не сдержали данное ребенку обещание

Советы для таких случаев появились в блоге БФ «Шалаш», пишет издание «Мел».
1. Поговорите с ребенком
Эксперты отметили, что на некоторые ситуации взрослые не могут повлиять, но это не делает их плохими родителями. Детям когда-нибудь все равно придется пережить разочарование. Взрослые в такие моменты должны быть рядом с ребенком, обсудить произошедшее.
2. Объясните, что планы могут меняться
Иногда обещание невозможно выполнить по не зависящим от взрослых причинам. Например, поднялся сильный ветер, и надо отменить прогулку на катамаране. Поэтому нужно поговорить о том, что не получилось сделать. Это будет разговор в том числе о границах и ответственности.
Нужно объяснить ребенку, что есть вещи, которые могут быть важнее обещаний (например, здоровье: если человек плохо себя чувствует, он может не пойти на вечеринку к друзьям).
3. Не торопитесь давать новые обещания
Обычно взрослые стремятся загладить вину и пообещать что-то взамен. Не надо так делать, предупреждают эксперты. Нужно дать себе и ребенку время.
Если предсказуемость нарушается, детям важно вернуться к безопасным и понятным условиям, когда взрослые последовательны. Например, можно сфокусироваться на рутине. Это поможет ребенку убедиться в том, что вы — все тот же надежный взрослый, которому можно доверять.
4. Попросите прощения
Ребенку важно знать, что, если взрослый не сдержал слово, это не значит, что так будет происходить всегда. Нужно сформулировать извинения так, чтобы они не звучали как отговорка.
5. Ответьте на вопросы
Ребенок может расспрашивать о том, что для него не очевидно. Нужно поговорить с ним, стремясь восстановить доверие. Надо показать, что вам по-прежнему важно то, о чем вы договариваетесь. Необходимо объяснить, что произошло и почему это заставило вас нарушить планы.
6. Обсудите эмоции с ребенком
Ребенок может чувствовать тревогу, грусть, негодование — и не знать, как об этом сказать. Можно озвучить эмоции или задать наводящие вопросы, чтобы помочь ему. Взрослые должны показать, что им не безразличны эмоции ребенка, признать их и выразить сочувствие.
7. Предложите решение
Нужно обсудить, как можно исправить ситуацию или избежать ее повторения в будущем. Это покажет, что родители отвечают за свои поступки и слова. Например, можно сказать: «В следующий раз я поставлю будильник, чтобы не заработаться и вовремя выехать к тебе».
Ранее психологи рассказали, как можно помочь ребенку научиться наводить порядок.
Айгуль Сабитова