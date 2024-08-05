Что делать, если вы не сдержали данное ребенку обещание

Ребенок может расспрашивать о том, что для него не очевидно. Нужно поговорить с ним, стремясь восстановить доверие. Надо показать, что вам по-прежнему важно то, о чем вы договариваетесь. Необходимо объяснить, что произошло и почему это заставило вас нарушить планы.