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Что делать, если начальник вас игнорирует

Подобное поведение со стороны руководителя может стать причиной сильного стресса на работе. Однако бросаться с головой в выяснение отношений или сразу думать об увольнении точно не стоит. В первую очередь, надо проанализировать ситуацию и постараться понять, почему же она возникла, рассказала Ольга Киляшева, руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса Работа.ру.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Причин такого поведения, по ее мнению, может быть множество.

«Одна из них — руководитель полностью удовлетворен результатами вашей работы и не видит смысла в микроменеджменте. Многие лидеры команд просто не влезают во все рабочие процессы и смотрят только на итоги», — поясняет эксперт.

Следующая причина — босс сильно занят, у него нет свободного времени.

Наконец, невнимание к сотруднику может быть признаком недовольства.

Для всех случаев есть инструменты, к которым можно прибегнуть, чтобы обратить на себя внимание руководителя, уверяет Ольга Киляшева.

Спокойно обозначьте проблему

Выберите для беседы с начальником удобное время. Важно обратиться к человеку в момент, когда он свободен. Попросите его о личной встрече, обозначив, что вам нужен совет или идеи о том, что и как, на его взгляд, вам следует корректировать в работе.

«На встрече спокойно и корректно расскажите руководителю о своих опасениях и подчеркните, что хотели бы выстроить коммуникацию для достижения лучших результатов. Будьте готовы к обсуждению разных вариантов развития событий и причин такого взаимодействия, к критике и покажите, что вы нацелены на синергию и решение конфликта», — советует специалист.

Узнайте истинные причины

Если начальник вас игнорирует, важно понять причину этого поведения. Возможно, у него есть свои причины для того, чтобы отложить решение вашего вопроса. Если же это становится проблемой, стоит обратиться к вышестоящему руководству.

Не реагируйте на провокации

По словам Ольги Киляшевой, лучше корректно объяснить руководству, что вы стараетесь выполнять все свои обязательства, уважительно относитесь к руководству и ждете того же отношения к себе.

«Главное правило успешной реализации — работа в коллективе, который разделяет ваши ценности и коммуникативные запросы», — заключила эксперт.