Что делать, если на вас напали в общественном транспорте. Отвечают юристы

В последние месяцы в России участились случаи нападения в общественном транспорте. Такие преступления часто совершаются на глазах у свидетелей, дебоширы могут пустить в ход холодное оружие и нанести серьезные увечья человеку. В случае нападения необходимо защищаться, но при этом нужно не пересечь черту необходимой самообороны.
РБК Life вместе с юристами выяснил, что делать и к кому обращаться, если на вас напали в общественном транспорте.
С начала года произошло несколько жестких конфликтов в общественном транспорте. В конце февраля мужчина напал на двух человек и водителя маршрутки на юго-западе Москвы. Сначала он развязал конфликт с двумя прохожими, завязалась драка. Затем дебошир подошел к автобусу и разбил стекло, после чего он ударил водителя маршрутки, угрожая убийством. При себе у задержанного был карманный складной нож.
В начале марта конфликт между кондуктором в троллейбусе и буйным пассажиром произошел в Санкт-Петербурге. Этот инцидент закончился смертельным исходом — пытаясь успокоить пассажира, кондуктор повалил его на пол возле передних сидений и «удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни».
Через несколько дней в Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника метро. Злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию.
Что делать, если вы стали свидетелем конфликта в транспорте
В случае, если неадекватный человек зашел в общественный транспорт и развязал конфликт, рекомендуется сохранять спокойствие и ни в коем случае не вмешиваться в драку. Если вы стали свидетелем конфликта, который перерос в физическое рукоприкладство, не стоит пытаться разнять дерущихся. Вместо этого необходимо вызвать сотрудников полиции.
Если конфликт произошел в электричке, необходимо вызвать наряд через кнопку «машинист», рекомендует столичный Минтранс. В салоне наземного транспорта необходимо обратиться к водителю. А в метро необходимо немедленно связаться с машинистом электропоезда по экстренной связи «пассажир — машинист», сообщив ему о случившемся и номер вагона. Машинист вызовет наряд полиции к ближайшей станции. Если драка произошла на станции метро, следует незамедлительно обратиться к любому работнику: дежурному по станции, начальнику станции, сотруднику УВД, дежурному у эскалатора или к оператору метрополитена, нажав тревожную кнопку на колонне экстренного вызова.
Что делать, если на вас напали в общественном транспорте
В случае, если вы сами стали жертвой нападения со стороны дебошира в общественном транспорте, необходимо защищаться. Но при этом важно помнить о пределах необходимой самообороны. Подробным алгоритмом в комментарии РБК life поделился управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Сразу же после нападения необходимо:
Принять меры к задержанию нападавшего. Для этого необходимо обратиться за помощью к водителю транспортного средства или иному сотруднику общественного транспорта. В это время нужно попытаться удержать нападавшего собственными силами, не допустив при этом превышения пределов необходимой обороны.
Обратиться за медицинской помощью для медицинского освидетельствования на предмет наличия каких-либо телесных повреждений в результате нападения. Юрист рекомендует обращаться именно в государственное медучреждение.
Уточнить у очевидцев происшествия их контактные данные (ФИО, номер мобильного телефона).
Запросить записи с камер видеонаблюдения, установленных в общественном транспорте.
На основании полученных сведений обратиться в полицию с заявлением о совершенном правонарушении.
Вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев в разговоре с РБК Life пояснил, что после обращения в правоохранительные органы, полиция будет работать со свидетелями и изучит записи с камер видеонаблюдения. Далее — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Если на месте совершения преступления не оказалось видеокамеры, ничего страшного. Например, в Москве по системе “Безопасный город” легко можно обнаружить преступника вплоть до дома, подъезда и даже квартиры. Помогает также трассировка мобильных телефонов. Это будут дополнительные доказательства», — пояснил Намру Бакаев.
Медицинское освидетельствование необходимо, чтобы оценить степень ущерба. Если последствия минимальные, дебошир будет привлечен к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В случае, если травмы оказались серьезными, будет рассматриваться вопрос о возбуждении дела по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как не превысить пределы необходимой самообороны
В мае 2022 года Верховный суд России расширил пределы необходимой самообороны. Теперь суд может считать состоянием необходимой обороны случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение. Однако, как отметил Алексей Добрынин, сам критерий «необходимости» самообороны несколько размыт. В конечном счете, его оценят следователь и судья, которые будут возбуждать уголовное дело и выносить приговор.
Чтобы не допустить превышения пределов необходимой обороны и не быть привлеченным к уголовной ответственности, следует помнить:
Причиняемый нападавшему вред должен быть соразмерен вреду, причиненному пострадавшему.
К состоянию необходимой обороны не относится причинение нападавшему вреда после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено. Иными словами, если вы ударили зачинщика в ответ на нападение, и он упал, то пинки ногами в этом случае могут быть расценены в дальнейшем следствием как превышение пределов необходимой обороны.
Состояние необходимой обороны отсутствует, если пострадавший самостоятельно спровоцировал нападение для совершения им же самим противоправных действий.
Адвокат Намру Бакаев также подчеркнул, что при оценке пределов необходимой обороны неизбежно присутствует субъективный фактор. Однако сегодня, по словам юриста, суды все чаще встают на сторону пострадавших в конфликте и выносят оправдательные приговоры.
«Критерий размыт, поэтому старайтесь минимизировать урон, который вы причиняете нападающим. В момент нападения самое главное — защитить здоровье. Самооборона в данном случае приемлема по следующей схеме: не причиняйте вреда больше, чем который мог причинить вам нападающий. Оценить это в тот момент, конечно же, сложно, но с точки зрения права звучит это так».
Лучший способ не оказаться обвиняемым — постараться избежать конфликта. Однако если конфликт все-таки случился, важно вовремя его завершить: как только агрессия со стороны нападающего сходит на нет, необходимо прекратить действия по собственной самообороне.