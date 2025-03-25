Что делать, если на вас напали в общественном транспорте. Отвечают юристы

С начала года произошло несколько жестких конфликтов в общественном транспорте. В конце февраля мужчина напал на двух человек и водителя маршрутки на юго-западе Москвы. Сначала он развязал конфликт с двумя прохожими, завязалась драка. Затем дебошир подошел к автобусу и разбил стекло, после чего он ударил водителя маршрутки, угрожая убийством. При себе у задержанного был карманный складной нож.