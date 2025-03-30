Что делать, если мошенники взяли кредит на ваш паспорт

Не предоставляйте незнакомым людям или организациям такие личные данные, как номер кредитной карты, пароли или идентификационные номера. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте чаты с неизвестными людьми, не вступайте с ними в диалог. Не доверяйте телефонным переговорам: если речь идет о денежных переводах, обратитесь в офис банка и обсудите это в очном формате. Не публикуйте слишком много личной информации в социальных сетях, так как это может быть использовано мошенниками. Периодически отслеживайте, не было ли в отношении вас возбуждено исполнительное производство. Проверить это можно на «Госуслугах».