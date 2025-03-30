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Что делать, если мошенники взяли кредит на ваш паспорт

С развитием цифровых технологий незаконное получение кредита на чужие паспортные данные стало серьезной проблемой. Оказаться жертвой такого мошенничества может каждый, но особенно уязвимы активные пользователи интернета, чьи данные были украдены с различных онлайн-ресурсов, а также те, кто недавно потерял паспорт.

Источник: Российская газета

Что делать, если на ваше имя оформили кредит, и как защитить свои персональные данные? «РГ» продолжает серию публикаций по материалам Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) о мошеннических схемах.

Как мошенники получают доступ к личным данным для оформления кредита

Зачастую злоумышленники для получения персональных данных (включая паспортные данные) используют методы социальной инженерии. Социальная инженерия опасна тем, что она позволяет манипулировать людьми с целью получения конфиденциальной информации или доступа к защищенным системам.

Преступники используют доверие, страх, жадность или любопытство, чтобы заставить человека добровольно раскрыть свои данные или выполнить определенные действия.

Вот некоторые приемы социальной инженерии, которые используют мошенники:

  • Выдают себя за представителей известных компаний, сотрудников специальных служб или организаций (в том числе банков, поликлиник, Социального фонда России, МВД РФ, ФСБ РФ и т. п.), чтобы обманом заставить людей предоставить информацию или совершить определенные действия.
  • Отправляют сообщения или электронные письма с вредоносными вложениями или ссылками, а также с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, такую как данные кредитной карты или пароли.
  • Требуют деньги или личные данные под угрозой причинения вреда или раскрытия личной информации.
  • Создают фальшивые благотворительные организации для сбора пожертвований, просят указать свои персональные данные.
  • Используют сайты знакомств и социальные сети для установления доверительных отношений с целью обмана.
  • Предлагают работу с обещанием высокой зарплаты, но просят внести плату за оформление документов.
  • Используют технологию «дипфейк» для создания поддельных видео или аудио, которые выглядят реалистично и вызывают доверие у жертв.

Мошенники также могут воспользоваться данными утерянного паспорта или мобильного телефона.

Ситуация.

Пенсионер Михаил Петрович забыл телефон в такси, на котором его отправил домой из гостей его сын. Прежде чем он успел прийти в офис оператора связи и заблокировать сим-карту, мошенники от его имени оформили онлайн-кредит через приложение банка, где были сохранены все его данные. В результате пенсионер потерял деньги, а в суде ему пришлось доказывать, что кредит был оформлен не им.

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Валентине Петровне позвонили якобы из Пенсионного фонда, сообщив о положенной доплате к пенсии. Для ее получения попросили продиктовать код из СМС «для подтверждения личности». После этого у мошенников появился доступ к ее аккаунту на Госуслугах, и они оформили на имя пенсионерки кредит в микрофинансовой организации.

Как узнать, что злоумышленники оформили на вас кредит

Чтобы выяснить, есть ли на вас кредиты от мошенников, нужно обратиться в бюро кредитных историй. Для этого:

  • Отправьте запрос в Центральный каталог кредитных историй через «Госуслуги» или на сайте Центробанка.
  • Запросите данные о действующих кредитах в бюро кредитных историй. Два раза в год отчет можно получить бесплатно.

Что делать, если на ваши паспортные данные оформили кредит

Если вы обнаружили незнакомый кредит, обратитесь в полицию и подайте заявление в кредитную организацию, выдавшую заем.

Если у вас есть подозрения, что злоумышленники получили доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах», необходимо незамедлительно заблокировать все свои банковские счета и карты.

Сделать это можно через интернет-банк, мобильное приложение вашей кредитной организации или позвонив на бесплатный номер горячей линии, указанный на обратной стороне карты.

Если мошенники взломали ваш аккаунт на «Госуслугах» и оформили кредит, вам следует срочно:

  • Связаться с кредитной организацией, выдавшей заем, и уведомить их о том, что заявку подали мошенники;
  • Запросить копии документов, которые были предоставлены при оформлении кредита;
  • Потребовать реквизиты банковского счета, на который были переведены средства;
  • Указанные документы и информацию предоставить сотрудникам полиции.

Как обезопасить себя от кредитных мошенников

Напомним, что с 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты через портал Госуслуг (а с сентября такая возможность будет и в МФЦ). Установить запрет можно не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО). Как это сделать — читайте в материале «РГ».

Не предоставляйте незнакомым людям или организациям такие личные данные, как номер кредитной карты, пароли или идентификационные номера. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте чаты с неизвестными людьми, не вступайте с ними в диалог. Не доверяйте телефонным переговорам: если речь идет о денежных переводах, обратитесь в офис банка и обсудите это в очном формате. Не публикуйте слишком много личной информации в социальных сетях, так как это может быть использовано мошенниками. Периодически отслеживайте, не было ли в отношении вас возбуждено исполнительное производство. Проверить это можно на «Госуслугах».