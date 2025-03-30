Что делать, если мошенники взяли кредит на ваш паспорт

Что делать, если на ваше имя оформили кредит, и как защитить свои персональные данные? «РГ» продолжает серию публикаций по материалам Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) о мошеннических схемах.
Как мошенники получают доступ к личным данным для оформления кредита
Зачастую злоумышленники для получения персональных данных (включая паспортные данные) используют методы социальной инженерии. Социальная инженерия опасна тем, что она позволяет манипулировать людьми с целью получения конфиденциальной информации или доступа к защищенным системам.
Вот некоторые приемы социальной инженерии, которые используют мошенники:
- Выдают себя за представителей известных компаний, сотрудников специальных служб или организаций (в том числе банков, поликлиник, Социального фонда России, МВД РФ, ФСБ РФ
и т. п.), чтобы обманом заставить людей предоставить информацию или совершить определенные действия.
- Отправляют сообщения или электронные письма с вредоносными вложениями или ссылками, а также с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, такую как данные кредитной карты или пароли.
- Требуют деньги или личные данные под угрозой причинения вреда или раскрытия личной информации.
- Создают фальшивые благотворительные организации для сбора пожертвований, просят указать свои персональные данные.
- Используют сайты знакомств и социальные сети для установления доверительных отношений с целью обмана.
- Предлагают работу с обещанием высокой зарплаты, но просят внести плату за оформление документов.
- Используют технологию «дипфейк» для создания поддельных видео или аудио, которые выглядят реалистично и вызывают доверие у жертв.
Мошенники также могут воспользоваться данными утерянного паспорта или мобильного телефона.
Ситуация.
Пенсионер Михаил Петрович забыл телефон в такси, на котором его отправил домой из гостей его сын. Прежде чем он успел прийти в офис оператора связи и заблокировать сим-карту, мошенники от его имени оформили онлайн-кредит через приложение банка, где были сохранены все его данные. В результате пенсионер потерял деньги, а в суде ему пришлось доказывать, что кредит был оформлен не им.
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Валентине Петровне позвонили якобы из Пенсионного фонда, сообщив о положенной доплате к пенсии. Для ее получения попросили продиктовать код из СМС «для подтверждения личности». После этого у мошенников появился доступ к ее аккаунту на Госуслугах, и они оформили на имя пенсионерки кредит в микрофинансовой организации.
Как узнать, что злоумышленники оформили на вас кредит
Чтобы выяснить, есть ли на вас кредиты от мошенников, нужно обратиться в бюро кредитных историй. Для этого:
- Отправьте запрос в Центральный каталог кредитных историй через «Госуслуги» или на сайте Центробанка.
- Запросите данные о действующих кредитах в бюро кредитных историй. Два раза в год отчет можно получить бесплатно.
Что делать, если на ваши паспортные данные оформили кредит
Если вы обнаружили незнакомый кредит, обратитесь в полицию и подайте заявление в кредитную организацию, выдавшую заем.
Сделать это можно через интернет-банк, мобильное приложение вашей кредитной организации или позвонив на бесплатный номер горячей линии, указанный на обратной стороне карты.
Если мошенники взломали ваш аккаунт на «Госуслугах» и оформили кредит, вам следует срочно:
- Связаться с кредитной организацией, выдавшей заем, и уведомить их о том, что заявку подали мошенники;
- Запросить копии документов, которые были предоставлены при оформлении кредита;
- Потребовать реквизиты банковского счета, на который были переведены средства;
- Указанные документы и информацию предоставить сотрудникам полиции.
Как обезопасить себя от кредитных мошенников
Напомним, что с 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты через портал Госуслуг (а с сентября такая возможность будет и в МФЦ). Установить запрет можно не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО). Как это сделать — читайте в материале «РГ».
Не предоставляйте незнакомым людям или организациям такие личные данные, как номер кредитной карты, пароли или идентификационные номера. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте чаты с неизвестными людьми, не вступайте с ними в диалог. Не доверяйте телефонным переговорам: если речь идет о денежных переводах, обратитесь в офис банка и обсудите это в очном формате. Не публикуйте слишком много личной информации в социальных сетях, так как это может быть использовано мошенниками. Периодически отслеживайте, не было ли в отношении вас возбуждено исполнительное производство. Проверить это можно на «Госуслугах».