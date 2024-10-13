Что делать, если испортили паспорт: куда обращаться и сколько придется заплатить

Как рассказал портал «Объясняем. РФ», паспорт считается непригодным, если у него нарушены ламинация или бланк, нет какой-либо страницы или ее части. Также документ нужно заменить, если в нем не читаются реквизиты или другие данные, в том числе из-за того, что он поврежден или испачкан (например, что-то нарисовал ребенок).
Подать заявление на замену паспорта можно:
- в ближайшем отделе по вопросам миграции МВД;
- через «Госуслуги» в разделе «Паспорт гражданина РФ» (там нужно выбрать причину замены документа и подразделение МВД, где его будут получать);
- по месту прописки, проживания без прописки или временной регистрации (заполняется заявление, загружается фото и отправляется заявка);
- в МФЦ.
Для замены документа нужно будет оплатить пошлину 1 500 рублей. Сделать это можно на портале госуслуг, при подаче заявления, в терминале МФЦ или в банкомате любого банка по квитанции, если подаете заявление в МВД. При этом, если паспорт повредился из-за ЧС (например, пожара, наводнения), оплачивать госпошлину не придется. Также не нужно платить детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.
Нужно приложить следующие документы:
- старый паспорт;
- два фото 3,5×4,5 см;
- военный билет, приписное удостоверение (если человек стоит на воинском учете);
- свидетельство о браке или рождении детей, если есть;
- квитанцию об уплате госпошлины.
Паспорт будут делать пять дней. Забрать его можно только лично в отделении полиции или в МФЦ, если подавали документы там. Если заявление подавали на госуслугах, нужно взять с собой оригиналы документов.
Иногда в паспорт могут закрасться опечатки. Эксперт ранее рассказал, кто несет за это ответственность.