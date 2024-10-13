Что делать, если испортили паспорт: куда обращаться и сколько придется заплатить

Для замены документа нужно будет оплатить пошлину 1 500 рублей. Сделать это можно на портале госуслуг, при подаче заявления, в терминале МФЦ или в банкомате любого банка по квитанции, если подаете заявление в МВД. При этом, если паспорт повредился из-за ЧС (например, пожара, наводнения), оплачивать госпошлину не придется. Также не нужно платить детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.