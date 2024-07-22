Что делать, если хозяин квартиры не отдает залог

Также эксперты подчеркнули, что закон на стороне добросовестного арендатора, но судебное разбирательство может оказаться долгим и затратным процессом. В связи с этим всегда лучше пытаться решить вопрос без суда. Стоит помнить, что грамотно составленный договор и внимательность при его исполнении — лучшая защита ваших прав как арендатора.