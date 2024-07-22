Что делать, если хозяин квартиры не отдает залог

При съеме жилья квартиранты платят хозяину определенную сумму в виде залога. По правилам его должны возвращать съемщику, если он ничего не испортил в жилище. Вместе с тем некоторые хозяева квартир отказываются отдавать залог без объяснения причин или под надуманным предлогом. Что делать в таких случаях, объяснила Общественная служба новостей.
Досудебное урегулирование
Сначала нужно попробовать разрешить конфликт мирным путем. Надо направить арендодателю письменную претензию с требованием вернуть залог. В ней нужно указать:
— факт внесения залога (дату, сумму);
— основания для его возврата (отсутствие повреждений, своевременный выезд из помещения);
— срок, в течение которого вы ожидаете возврата денег (обычно 10−14 дней);
— предупреждение о намерении обратиться в суд в случае отказа.
Претензию нужно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или отдать лично под роспись. Нужно сохранить копию претензии и доказательства ее отправки — они пригодятся в суде, если до него дойдет.
Подготовка к судебному разбирательству
Если решить проблему мирно не получилось, нужно готовиться к суду. Для него нужно будет собрать все доказательства:
— договор найма жилья;
— расписку о получении залога арендодателем;
— акт приема-передачи квартиры при заселении и выезде;
— фотографии квартиры на момент выезда;
— свидетельские показания (если есть);
— претензию и доказательства ее отправки;
— переписку с арендодателем.
Подача иска
Иск о взыскании неосновательного обогащения (именно так называется удержание залога без оснований) подают в мировой суд по месту жительства арендодателя или по месту нахождения арендуемого имущества.
В документе нужно указать:
— данные истца и ответчика;
— обстоятельства дела (факт аренды, внесения залога, отсутствие оснований для его удержания);
— требование о взыскании суммы залога;
— расчет госпошлины (зависит от суммы иска);
— перечень прилагаемых документов.
Помимо суммы залога, можно потребовать проценты за пользование чужими деньгами (по ст. 395 ГК РФ), а также возмещения судебных расходов.
Судебный процесс
В ходе разбирательства нужно будет доказать факт внесения залога, отсутствие оснований для его удержания, отказ арендодателя вернуть деньги добровольно.
Исполнение решения суда
Если суд встанет на сторону съемщика, он получит исполнительный лист, чтобы предъявить его к исполнению. Это можно сделать самому через банк (если известны реквизиты счета ответчика) или через службу судебных приставов.
Отмечается, что даже выигранное дело не гарантирует моментального возврата денег. Если у ответчика нет имущества или доходов, история может затянуться.
Также эксперты подчеркнули, что закон на стороне добросовестного арендатора, но судебное разбирательство может оказаться долгим и затратным процессом. В связи с этим всегда лучше пытаться решить вопрос без суда. Стоит помнить, что грамотно составленный договор и внимательность при его исполнении — лучшая защита ваших прав как арендатора.
Заметим, проблемами может обернуться не только съем квартиры, но и ее покупка. Так, покупателю может достаться недвижимость с непрошеным жильцом. Что делать в таких случаях, можно узнать здесь.
Айгуль Сабитова