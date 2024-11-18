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Что делать, если догхантеры отравили собаку

Одна из серьезных опасностей для животных — догхантеры. Они по собственной инициативе отстреливают или травят собак. Догхантеры считают, что бездомные животные несут угрозу для человека. Есть несколько способов защитить своего питомца от таких живодеров.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: соцсети

Как и чем догхантеры травят животных

Как пишет РИАМО, несколько дней назад отравленную еду для животных обнаружили на улицах и в парках восьми районов Москвы и в двух городах Подмосковья. Жалобы на догхантеров начали поступать от местных жителей в ноябре. Однако специалисты считают, что ничего необычного в таких находках нет.

«Сложно с уверенностью утверждать, что догхантеры стали активнее, чем прежде. Зачастую случаи отравления становятся известны только на уровне домовых чатов и не получают огласку в СМИ», — рассказала изданию заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина.

Гендиректор столичного Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, что догхантеры используют разные яды. Это могут быть и медицинские препараты из обычных аптек, которые опасны для собак, поскольку животные обладают повышенной чувствительностью к лекарствам для людей.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина рассказала, что иногда живодеры применяют крысиный яд. Он нарушает свертываемость крови и вызывает внутреннее кровотечение. У собаки появляются рвота и понос с кровью, синяки, кровь из носа, а также дрожь тела, частое дыхание и сердцебиение, повышается температура. Отравление таким ядом очень коварно: симптомы могут проявиться только через несколько дней.

Кроме того, в приманках встречаются острые предметы, которые могут вызвать непроходимость кишечника и нанести смертельные раны ЖКТ животного.

Что делать, если любимую собаку отравили

Эксперты предупреждают, что догхантеры могут нанести серьезный вред здоровью домашних питомцев, причем изменения в организме собак могут быть необратимыми. В худшем случае животные умирают — мучительно, с параличом дыхания.

Если хозяева заметили у собаки необычные симптомы, ее нужно срочно везти к ветеринару.
При отравлении в первую очередь нужно дать собаке энтеросорбент, обильно напоить и тоже как можно скорее отвезти в ветеринарную клинику. Не стоит пытаться самостоятельно вызвать рвоту — рвотные массы могут попасть в дыхательные пути.

«На случай ЧП всегда держите в уме (и запишите) адрес ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники, где есть стационар и ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии), где примут экстренного пациента», — советует Екатерина Дмитриева.

По дороге зоопсихолог Алла Уханова советует по возможности сделать собаке укол в мышцу витамина В6. Этот препарат может спасти животного, если уколоть его сразу.

Витамин В6 всегда должен быть всегда в аптечке собачника, а на прогулке — в сумочке или рюкзаке.

Как защитить свою собаку от догхантеров

Чтобы защитить питомца от догхантеров, Елена Кауркина советует позаниматься с кинологом. Он поможет отучить собаку подбирать еду. Полностью избавить питомца от такого стремления невозможно, но если он будет слушаться хозяина, то риск стать жертвой догхантеров снизится.

Также надо выгуливать животное на поводке и в наморднике. Важно внимательно следить за своим питомцем на прогулке. Если в вашем районе начали находить приманки догхантеров, надо сообщить об этом соседям — через чаты, объявления в подъездах и оповещения от УК.

Кроме того, о происходящем необходимо сообщить в полицию или участковому. Правоохранители должны будут изучить записи камер видеонаблюдения. Если же собаку спасти не удалось, нужно сделать вскрытие с токсикологией — потенциально выброшенная отрава может отравить кого-то еще.

Вероятно, вас встревожила или огорчила эта статья. Чтобы отвлечься, можно почитать о собаках что-то более спокойное. Например, о том, что влияет на их характер.