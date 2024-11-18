Что делать, если догхантеры отравили собаку

Как пишет РИАМО, несколько дней назад отравленную еду для животных обнаружили на улицах и в парках восьми районов Москвы и в двух городах Подмосковья. Жалобы на догхантеров начали поступать от местных жителей в ноябре. Однако специалисты считают, что ничего необычного в таких находках нет.