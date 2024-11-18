Что делать, если догхантеры отравили собаку

Как и чем догхантеры травят животных
Как пишет РИАМО, несколько дней назад отравленную еду для животных обнаружили на улицах и в парках восьми районов Москвы и в двух городах Подмосковья. Жалобы на догхантеров начали поступать от местных жителей в ноябре. Однако специалисты считают, что ничего необычного в таких находках нет.
«Сложно с уверенностью утверждать, что догхантеры стали активнее, чем прежде. Зачастую случаи отравления становятся известны только на уровне домовых чатов и не получают огласку в СМИ», — рассказала изданию заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина.
Гендиректор столичного Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, что догхантеры используют разные яды. Это могут быть и медицинские препараты из обычных аптек, которые опасны для собак, поскольку животные обладают повышенной чувствительностью к лекарствам для людей.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина рассказала, что иногда живодеры применяют крысиный яд. Он нарушает свертываемость крови и вызывает внутреннее кровотечение. У собаки появляются рвота и понос с кровью, синяки, кровь из носа, а также дрожь тела, частое дыхание и сердцебиение, повышается температура. Отравление таким ядом очень коварно: симптомы могут проявиться только через несколько дней.
Кроме того, в приманках встречаются острые предметы, которые могут вызвать непроходимость кишечника и нанести смертельные раны ЖКТ животного.
Что делать, если любимую собаку отравили
Эксперты предупреждают, что догхантеры могут нанести серьезный вред здоровью домашних питомцев, причем изменения в организме собак могут быть необратимыми. В худшем случае животные умирают — мучительно, с параличом дыхания.
Если хозяева заметили у собаки необычные симптомы, ее нужно срочно везти к ветеринару.
При отравлении в первую очередь нужно дать собаке энтеросорбент, обильно напоить и тоже как можно скорее отвезти в ветеринарную клинику. Не стоит пытаться самостоятельно вызвать рвоту — рвотные массы могут попасть в дыхательные пути.
«На случай ЧП всегда держите в уме (и запишите) адрес ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники, где есть стационар и ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии), где примут экстренного пациента», — советует Екатерина Дмитриева.
Витамин В6 всегда должен быть всегда в аптечке собачника, а на прогулке — в сумочке или рюкзаке.
Как защитить свою собаку от догхантеров
Чтобы защитить питомца от догхантеров, Елена Кауркина советует позаниматься с кинологом. Он поможет отучить собаку подбирать еду. Полностью избавить питомца от такого стремления невозможно, но если он будет слушаться хозяина, то риск стать жертвой догхантеров снизится.
Также надо выгуливать животное на поводке и в наморднике. Важно внимательно следить за своим питомцем на прогулке. Если в вашем районе начали находить приманки догхантеров, надо сообщить об этом соседям — через чаты, объявления в подъездах и оповещения от УК.
Кроме того, о происходящем необходимо сообщить в полицию или участковому. Правоохранители должны будут изучить записи камер видеонаблюдения. Если же собаку спасти не удалось, нужно сделать вскрытие с токсикологией — потенциально выброшенная отрава может отравить кого-то еще.
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