Что делать, если бывший муж не дает видеться с ребенком

Одна из читательниц издания «Мел» рассказала, что она в разводе с бывшим мужем. Их общий ребенок по решению суда сначала жил с ней, потом мужчина попросил привезти малыша на время к нему и обещал, что привезет обратно, но так этого и не сделал. Женщина попросила рассказать, куда ей обратиться за помощью.