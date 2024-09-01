Что делать, если бывший муж не дает видеться с ребенком

Одна из читательниц издания «Мел» рассказала, что она в разводе с бывшим мужем. Их общий ребенок по решению суда сначала жил с ней, потом мужчина попросил привезти малыша на время к нему и обещал, что привезет обратно, но так этого и не сделал. Женщина попросила рассказать, куда ей обратиться за помощью.
Нотариус Юлия Калиткина в разговоре с изданием объяснила, что, поскольку у матери есть решение суда об определении места жительства ребенка, она может обратиться в полицию или прокуратуру. Туда нужно подать заявление о незаконном удержании малыша отцом.
Тот может возразить, что мнение и желание ребенка поменялись, но подобные факты устанавливает только суд, отметила эксперт. При этом к разбирательству привлекаются органы опеки и попечительства. До того, как закончится новый судебный процесс, отец обязан исполнять действующее решение суда. И ребенок должен находиться с мамой.
Потом родители могут обратиться к нотариусу, чтобы заключить соглашение о порядке общения с сыном или дочерью. В документе можно четко прописать дни, время и другие важные условия встреч ребенка с тем родителем, который живет отдельно. Можно прописать и запреты. Например, родители договариваются, что им нельзя пить при ребенке.
Ранее эксперты рассказали, что можно, а что нельзя прописать в брачном договоре.