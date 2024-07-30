Что делать, если авиакомпания повредила чемодан

Сроки выплаты компенсации индивидуальны. Они зависят от времени обработки заявления, выяснения обстоятельств и причин повреждения, а также от самих авиакомпаний. После того, как заявление будет рассмотрено, вам должны будут сообщить о примерных сроках выплаты. К сожалению, практика показывает, что сумма компенсации зачастую ниже объявленной стоимости. Поэтому дорогие чемоданы лучше брать исключительно в качестве ручной клади.