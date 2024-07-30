Что делать, если авиакомпания повредила чемодан

В случае, если авиакомпания повредила багаж, владелец имеет право получить компенсацию. Для этого нужно подать претензионное заявление в течение шести месяцев, если летели внутренним рейсом, и в течение 7−14 дней — если международным. Чтобы это сделать, обратитесь к представителю авиакомпании или в отдел обслуживания багажа в аэропорту прибытия, заранее подготовив необходимый пакет документов. При себе стоит иметь:
- авиабилет с кодом бронирования;
- посадочный талон с багажной биркой;
- паспорт, номер которого указан при оформлении билета;
- чек на чемодан (при наличии).
В некоторых случаях могут попросить подать заявление в электронном формате. Поэтому, прежде, чем выкинуть испорченный чемодан, сделайте все необходимые фото и видео, подтверждающие факт повреждения имущества.
Что делать, если лечу с пересадкой и не успеваю подать заявление?
В случае, если летите с пересадкой разными авиакомпаниями и не успеваете подать заявление по факту повреждения, стоит позвонить в колл-центр авиакомпании, сделать подтверждающие фотографии и подать заявление в онлайн-формате. Чтобы багаж не повредили сильнее при дальнейшей транспортировке, рекомендуем замотать его стретч-пленкой и попросить сотрудника прикрепить предупреждающую бирку.
Что делать, если нет чека на чемодан?
Хотя требование авиакомпаний предоставлять чек о покупке чемодана является достаточно распространенным, оно все же не является обязательным. Вы вправе сообщить примерную стоимость багажа или найти в интернете необходимый экземпляр с указанной стоимостью.
В течение какого срока вернут деньги за испорченный багаж?
Сроки выплаты компенсации индивидуальны. Они зависят от времени обработки заявления, выяснения обстоятельств и причин повреждения, а также от самих авиакомпаний. После того, как заявление будет рассмотрено, вам должны будут сообщить о примерных сроках выплаты. К сожалению, практика показывает, что сумма компенсации зачастую ниже объявленной стоимости. Поэтому дорогие чемоданы лучше брать исключительно в качестве ручной клади.
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Кристина Корчанова