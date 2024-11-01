Что делать блогерам, у которых больше 10 тысяч подписчиков?

Летом 2024 года был принят Федеральный закон от 08.08.2024 года № 303-ФЗ — некоторые его положения, в частности об идентификации крупных блогеров, вступают в силу с 1 ноября 2024 года. В соответствии с новыми правилами, владельцы аккаунтов и каналов, на которые подписано больше 10 тысяч человек, должны быть включены в специальный реестр, чтобы иметь возможность зарабатывать на блоге: размещать рекламу, рекламироваться самому и получать донаты.