Что делать блогерам, у которых больше 10 тысяч подписчиков?

Летом 2024 года был принят Федеральный закон от 08.08.2024 года № 303-ФЗ — некоторые его положения, в частности об идентификации крупных блогеров, вступают в силу с 1 ноября 2024 года. В соответствии с новыми правилами, владельцы аккаунтов и каналов, на которые подписано больше 10 тысяч человек, должны быть включены в специальный реестр, чтобы иметь возможность зарабатывать на блоге: размещать рекламу, рекламироваться самому и получать донаты.
Aif.ru разобрался, какую информацию блогеры должны передать государству и как это сделать, как понять, что блогер есть в реестре Роскомнадзора и что будет, если отказаться от включения в реестр.
Какую информацию блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, должны передать в Роскомнадзор?
Из текста закона следует, что нюансы регистрации блогеров должно определить Правительство РФ. На момент публикации материала правила еще не утверждены, но существует доработанный текст проекта постановления «Об утверждении Правил предоставления пользователем социальной сети, объем аудитории персональной страницы которого составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети, сведений, позволяющих его идентифицировать». По данным Федерального портала проектов нормативных правовых актов, проект находится на стадии публичного обсуждения.
В соответствии с проектом, блогеры должны будут передать Роскомнадзору следующие данные:
— название и указатель персональной страницы;
— свои контакты и данные администратора страницы, в частности:
- для граждан РФ — ФИО, номер телефона, электронные почты, использованные при создании, ведении персональной страницы;
- для российских компаний — полное и сокращенное наименование фирмы, организационно-правовая форма, ОГРН, номер телефона, контакты представителя юрлица, создавшего персональную страницу;
- для ИП — ФИО, ОГРНИП, номер телефона;
- для иностранных граждан и лиц без гражданства — ФИО, место постоянного проживания, номер телефона, email;
- для иностранных организаций — полное и сокращенное наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор в торговом реестре страны регистрации, номер телефона, электронную почту и др.
Как блогерам, у которых более 10 тысяч подписчиков, передать информацию о себе в Роскомнадзор?
По информации из проекта постановления и данным из открытых источников у заинтересованных владельцев аккаунтов в социальных сетях будет три варианта передачи сведения:
- заполнение формы на сайте www.530-fz.rkn.gov.ru — здесь уже размещен реестр социальных сетей и их владельцев;
- отправка уведомления через личный кабинет портала «Госуслуги»;
- направление сведений через чат-бот в конкретной соцсети.
На отправку сведений у блогера есть всего три дня с момента, когда на его странице число подписчиков достигло 10 тысяч человек. На проверку сведений у Роскомнадзора есть семь дней и еще три дня на добавление блогера в реестр. Уведомление о включении в список придет на электронную почту.
Как проверить, есть ли блогер в реестре Роскомнадзора?
В течение двух дней после включения в реестр, владелец социальной сети должен пометить идентифицированную страницу отметкой «А+» и ссылку с фразой «Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц». Также, вероятно, появится поисковая форма на сайте Роскомнадзора, аналогичная поиску соцсетей по реестру.
Чем грозит отсутствие крупного блогера в реестре Роскомнадзора?
Непредставление сведений отразится на финансовых возможностях блогера: он не сможет размещать рекламу на своей странице, получать добровольные пожертвования (донаты) от подписчиков, а последние не смогут делать репосты создателя страницы и отмечать его в рекламных целях.