Что делает дирижер?

Когда мы слышим музыку, исполненную оркестром, мы часто забываем о человеке, стоящем в центре этого действа — дирижере. Он не играет ни на одном инструменте, но при этом является ключевой фигурой в создании музыкального произведения. Кто такой дирижер и что он делает — читайте в справке Aif.ru.
Кто такой дирижер и зачем он нужен?
Дирижер — от французского глагола diriger, что означает «направлять», «управлять» — руководитель музыкальным коллективом при исполнении и разучивании оркестровой, хоровой и оперной музыки. Он анализирует структуру музыкального произведения, его динамику, темп и эмоциональную окраску, формируя свое видение музыкального произведения. Часто в обязанности дирижера входит сразу несколько функций: интерпретация партитуры или нотной записи композиции, управление темпом, динамикой, ритмом и балансом звучания различных групп инструментов.
Когда возникла профессия дирижера?
История профессии берет начало еще в античности. Тогда коллективами руководили сами музыканты, — чаще всего скрипач или клавишник. Однако с развитием оркестровой музыки, увеличением ее сложности и масштаба возникла необходимость в отдельном человеке, который бы координировал действия всех членов музыкальной группы, — дирижере или капельмейстере.
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Уже в XIX веке профессия дирижера полностью сформировалась и стала неотъемлемой частью музыкальной жизни. При этом часто в роли дирижера выступали и сами композиторы. Например, Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон и Гектор Берлиоз управляли оркестром в роли дирижеров.
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