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Что делает дирижер?

Он не играет ни на одном инструменте, но при этом является ключевой фигурой в создании музыкального произведения. Кто такой дирижер и что он делает — в справке Aif.ru.

Источник: chenspec / СС0

Когда мы слышим музыку, исполненную оркестром, мы часто забываем о человеке, стоящем в центре этого действа — дирижере. Он не играет ни на одном инструменте, но при этом является ключевой фигурой в создании музыкального произведения. Кто такой дирижер и что он делает — читайте в справке Aif.ru.

Кто такой дирижер и зачем он нужен?

Дирижер — от французского глагола diriger, что означает «направлять», «управлять» — руководитель музыкальным коллективом при исполнении и разучивании оркестровой, хоровой и оперной музыки. Он анализирует структуру музыкального произведения, его динамику, темп и эмоциональную окраску, формируя свое видение музыкального произведения. Часто в обязанности дирижера входит сразу несколько функций: интерпретация партитуры или нотной записи композиции, управление темпом, динамикой, ритмом и балансом звучания различных групп инструментов.

Когда возникла профессия дирижера?

История профессии берет начало еще в античности. Тогда коллективами руководили сами музыканты, — чаще всего скрипач или клавишник. Однако с развитием оркестровой музыки, увеличением ее сложности и масштаба возникла необходимость в отдельном человеке, который бы координировал действия всех членов музыкальной группы, — дирижере или капельмейстере.

В XVII—XVIII вв.еках роль дирижера постепенно выделилась в отдельную профессию. Первые дирижеры часто использовали для управления оркестром смычок скрипки или свернутый лист бумаги. Затем для этих целей стала использоваться и дирижерская палочка.

Уже в XIX веке профессия дирижера полностью сформировалась и стала неотъемлемой частью музыкальной жизни. При этом часто в роли дирижера выступали и сами композиторы. Например, Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон и Гектор Берлиоз управляли оркестром в роли дирижеров.

5 знаменитых дирижеров России

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