Что делает дирижер?

Когда мы слышим музыку, исполненную оркестром, мы часто забываем о человеке, стоящем в центре этого действа — дирижере. Он не играет ни на одном инструменте, но при этом является ключевой фигурой в создании музыкального произведения. Кто такой дирижер и что он делает — читайте в справке Aif.ru.