Что «Цыган» нагадал. Автор романа про Будулая знал о настоящей любви всё

Раздавленная кибитка
45 лет назад, в августе 1980 года, на телеэкраны вышел художественный фильм «Цыган», снятый режиссёром Александром Бланком по мотивам романа писателя Анатолия Калинина. Это был мини-сериал из 4 эпизодов. Фильм имел ошеломительный успех. Когда его показывали, улицы пустели — люди спешили домой, к телевизорам, чтобы следить за трепетной историей любви цыгана Будулая и деревенской женщины Клавдии.
Напомним завязку сюжета, которая объяснит, как в маленькой станице встретились столь разные люди.
На глазах у беременной Клавдии фашистский танк догнал и раздавил цыганскую кибитку со всей семьёй. От потрясения прямо в поле у женщины начинаются роды. Родив девочку, она слышит неподалёку младенческий плач: оказывается, выпавший из цыганской повозки грудной мальчик жив. Душа молодой матери разрывается от боли за осиротевшего ребёнка. Так Клавдия становится матерью «близнецов». Спустя много лет фронтовик Будулай узнаёт, где вся его семья погибла под гусеницами вражеского танка. В поисках могил родных он приходит в станицу…
Анатолий Калинин тоже воевал, а практически вся его писательская жизнь прошла на хуторе Пухляковский Ростовской области. Отсюда точное знание военного быта и крестьянской психологии, казачьих обычаев. Клавдии в память о малой родине писатель дал фамилию Пухлякова. Многие эпизоды романа взяты из реальной жизни. Была в ней и раздавленная в войну цыганская повозка. А среди знакомых писателя был Будулай. Гениальная писательская фантазия создала из всей этой мозаики жизни прекрасный сюжет о любви, благородстве, красивых душой людях.
Изначально планировалось, что Будулай погибнет, но режиссёр попросил изменить финал. Писатель отнёсся к просьбе спокойно, и Будулай в фильме уходит в закат. Зрители сочли историю неоконченной. Потому через пять лет появились ещё 4 серии — «Возвращение Будулая».
«Цыган» не только сделал Калинина классиком советской литературы, но и прославил на весь мир. Роман издали тиражом более 20 миллионов экземпляров, перевели на десятки языков: китайский, румынский, немецкий, английский…
«До сих пор наши жители внимательно смотрят фильм, выискивая свои лица и лица знакомых, родных. В массовых сценах они же сами снимались», — вспоминает дочь писателя Наталья Анатольевна Калинина.
А первая экранизация «Цыгана» была сделана ещё в 1967 году. Будулая сыграл популярный актёр Евгений Матвеев. Он же выступил и режиссёром. Сюжет и тогда захватил зрителя настолько, что Матвееву приходилось отбиваться от поклонников. Он вспоминал со смехом, как его встречали на улицах, хватали за лацканы пиджака и требовали непременно вернуться к Клавдии.
От станицы до хутора
Жизнь Анатолия Калинина и сама была достойна художественного фильма — столько в ней было интересных поворотов. Родился он 22 августа 1916 года в семье школьных учителей, которые поженились совсем юными. Обоим было 16, но в дореволюционной России этот возраст считался брачным. Семья жила в небольшой станице, потом переехала в город Новочеркасск, куда отца откомандировали работать директором школы. Детство Анатолия выпало на годы Гражданской войны. Его детский мир был поделён не только на белых и красных, существовали ещё и многочисленные банды, грабившие всех подряд. Анатолий запомнил не только отца в кожаной тужурке и с пулемётом, но и маму, тихую учительницу, метко стрелявшую в бандитов, пытавшихся залезть в окна их дома…
22 июня 1941 года Анатолий побежал к военкомату. В действующую армию его не взяли — обнаружили на медкомиссии порок сердца. Но фронтовым корреспондентом он прослужил до самой Победы.
Как-то после войны Калинин приехал по делам в Пухляковский. И так ему там понравилось, что он выкупил заброшенный дом. Сегодня в этом восстановленном из руин доме-музее проживает его дочь, систематизируя литературное наследие отца. Сюда любят приходить люди. Во дворе под раскидистым деревом сохранён «зелёный кабинет» писателя. Здесь летом он принимал бесчисленных посетителей, которые шли к нему за помощью как к депутату. Рядом картинная галерея, которую он основал, отдав туда 700 живописных полотен, подаренных ему разными художниками.
Кумир, ставший другом
Одним из близких друзей Калинина был Михаил Шолохов, он по-приятельски называл Анатолия Вениаминовича Будулаем. «Отец прочитал первый том “Тихого Дона” в 13 лет и был так восхищён, что решил непременно встретиться с автором», — вспоминает Наталья Анатольевна. Четверо суток на попутных подводах добирался до станицы Вёшенской Толя Калинин. Наконец добрался, нашёл нужный дом, долго не решался постучать. И вдруг писатель сам вышел на крыльцо, дошёл до калитки, забрал газеты и письма из почтового ящика. Невысокий, в гимнастёрке, молодой — всего-то 24 года. Подросток онемел от волнения и не смог произнести ни слова. Вот и вся первая встреча двух писателей.
Второй раз он приехал к Шолохову уже брать интервью для газеты. Разговор захватил обоих, не заметили, как стемнело и началась метель. В обратную дорогу Шолохов заботливо одел корреспондента в свой полушубок, дал машину с шофёром. Полушубок надлежало вернуть, но шофёр его почему-то обратно не довёз, вероятно, решив, что эти двое вряд ли ещё раз встретятся. Эта история потом стала любимой темой шуток друзей-писателей.
Впрочем, сравнения с Михаилом Александровичем Анатолий Вениаминович не любил. Он шёл своим путём, описывал другую эпоху, никому не подражая.
Вместо эпилога
Жену всю жизнь носил на руках.
Какой бывает настоящая любовь, Анатолий Калинин знал не понаслышке. С женой они вырастили троих детей. Свою Шурочку обожал, носил её на руках даже в старости. Внуки спрашивали: «Почему ты носишь бабушку на ручках, она же не маленькая?» «Взрослыми носят тех, кого очень сильно любят!» — объяснял малышам дед.
«Мама работала машинисткой в газете, где работал и отец во время войны. Однажды во время авианалёта он закрыл её своим телом. Тогда мама и поняла, что он будет её мужем, — вспоминает Наталья Анатольевна. — Они прожили вместе 66 лет. Их семейная жизнь — пример любви и преданности. Мама научилась водить машину и возила отца по делам. “Мой шофёр Шура” — так шутливо называл он её. Они много читали нам, детям, вслух. А ещё папа любил работать под музыку. Просил включить Первый концерт Чайковского или произведения Глинки. Они волновали, а “писать надо с растревоженной душой”, говорил отец».