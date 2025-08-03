Что «Цыган» нагадал. Автор романа про Будулая знал о настоящей любви всё

Жизнь Анатолия Калинина и сама была достойна художест­венного фильма — столько в ней было интересных поворотов. Родился он 22 августа 1916 года в семье школьных учителей, которые поженились совсем юными. Обоим было 16, но в дореволюционной России этот возраст считался брачным. Семья жила в небольшой станице, потом переехала в город Новочеркасск, куда отца откомандировали работать директором школы. Детство Анатолия выпало на годы Гражданской войны. Его детский мир был поделён не только на белых и красных, существовали ещё и многочисленные банды, грабившие всех подряд. Анатолий запомнил не только отца в кожаной тужурке и с пулемётом, но и маму, тихую учительницу, метко стрелявшую в бандитов, пытавшихся залезть в окна их дома…