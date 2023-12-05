Что чаще всего туристы крали из отелей в 2023 году?

В 2023 году полотенца и халаты лидируют в рейтинге украденного, а реже всего туристы выносят из отелей мини-холодильники, но зато со всем содержимым мини-бара. Об этом сообщает гостиничный портал Wellness Heaven со ссылкой на итоги опроса европейских отельеров.

Уточняется, что на вопросы сервиса отвечали почти 1400 представителей отелей категории 4* и 5* из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии.

Что чаще всего туристы крадут из отелей?

Редкий турист сегодня выезжает из номера, не захватив с собой «сувенир» на память. Опрос сотрудников отелей показал, что в основном постояльцы крадут:

полотенца (чаще всего большие) — 79%;

халаты — 66,4%;

вешалки — 49,8%;

ручки — 41,8%;

косметические принадлежности — 36,5%;

батарейки от пультов и электронных часов — 30,4%;

столовые приборы — 27,5%

произведения искусства и декор из номера — 24,4%;

планшеты — 18,3%;

одеяла (покрывала) — 18%;

подушки — 16,1%

блюда — 12,3%;

кофемашины — 11,4%;

пульты управления — 10,4%;

фены для волос — 9,5%;

телевизоры — 8,9%;

электрические лампочки — 7,2%;

матрасы — 6,6%;

лампы — 4,1%

телефоны — 3,4%;

мини-холодильники — 3,3%.

В чем разница между поведением постояльцев четырех- и пятизвездочных отелей?

Как показывает статистика, постояльцы отелей с категорией пять звезд уносят с собой более дорогие вещи, нежели туристы из отелей, чья категория на одну звезду ниже.

«Вероятность кражи планшетных компьютеров в 5-звездочных отелях в шесть раз выше, чем в 4-звездочном сегменте. Точно так же произведения популярными объектами у таких постояльцев являются произведения искусства (в 4,3 раза выше вероятность кражи), телевизоры (в 4,9 раз), также в 5,4 раза чаще воруют матрасы, чем в “четверках”, что довольно удивительно», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что в гостиницах категории 4* особым спросом пользуются полотенца и вешалки, также в тренде батарейки (их крадут в 2,8 раза чаще, чем в отелях 5*) и пульты дистанционного управления (в 4,4 раза чаще, чем в объектах 5*). Кроме того, в 2,5 раза чаще из таких номеров выносят мини-холодильники. Причем воровство мини-холодильников стало трендом только в этом году, отмечают отельеры.

Какие самые необычные кражи были замечены в отелях?

В рейтинг самых необычных краж 2023 года отельеры включили:

сантехнику — в Германии туристы смогли вынести не только насадку для душа, но и сиденье от унитаза, водосточную трубу и даже целую раковину;

рояль — в одной из гостиниц Италии трое неизвестных вынесли из вестибюля музыкальный инструмент, пропажу отельер заметил случайно, когда понял, что чего-то не хватает в интерьере;

номер с двери — в Англии мужчина бесцеремонно снял нумерацию с двери в номер. Это заметили, когда новый постоялец долго блуждал по коридорам отеля, но так и не смог найти нужную дверь;

чучело животных — во Франции задержали гостя при попытке украсть чучело кабана;

скамейки — предприимчивые отдыхающие вынесли из сауны австрийского отеля несколько деревянных скамеек из сосны;

система HiFi — в Германии воры за ночь демонтировали всю стереосистему отеля в спа-зоне, а утром увезли ее на машине в неизвестном направлении;

цветы — руководство одного из курортов на Мальдивах пожаловалось, что ему приходится по нескольку раз в неделю закупать новые цветочные композиции, так-как их постоянно забирают туристы.