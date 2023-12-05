Что чаще всего туристы крали из отелей в 2023 году?
Воруют даже дверные номерки.
Воруют даже дверные номерки.
В 2023 году полотенца и халаты лидируют в рейтинге украденного, а реже всего туристы выносят из отелей мини-холодильники, но зато со всем содержимым мини-бара. Об этом сообщает гостиничный портал Wellness Heaven со ссылкой на итоги опроса европейских отельеров.
Уточняется, что на вопросы сервиса отвечали почти 1400 представителей отелей категории 4* и 5* из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии.
Редкий турист сегодня выезжает из номера, не захватив с собой «сувенир» на память. Опрос сотрудников отелей показал, что в основном постояльцы крадут:
Как показывает статистика, постояльцы отелей с категорией пять звезд уносят с собой более дорогие вещи, нежели туристы из отелей, чья категория на одну звезду ниже.
«Вероятность кражи планшетных компьютеров в 5-звездочных отелях в шесть раз выше, чем в 4-звездочном сегменте. Точно так же произведения популярными объектами у таких постояльцев являются произведения искусства (в 4,3 раза выше вероятность кражи), телевизоры (в 4,9 раз), также в 5,4 раза чаще воруют матрасы, чем в “четверках”, что довольно удивительно», — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что в гостиницах категории 4* особым спросом пользуются полотенца и вешалки, также в тренде батарейки (их крадут в 2,8 раза чаще, чем в отелях 5*) и пульты дистанционного управления (в 4,4 раза чаще, чем в объектах 5*). Кроме того, в 2,5 раза чаще из таких номеров выносят мини-холодильники. Причем воровство мини-холодильников стало трендом только в этом году, отмечают отельеры.
В рейтинг самых необычных краж 2023 года отельеры включили: