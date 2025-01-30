Что было ЗИЛ. Как советский холодильник связан с космосом

С разработкой холодильника и налаживания конвейера в цеху, где до этого выпускались велосипеды, комиссия справилась за полгода. И первая модель холодильника «ЗИС-Москва» появилась в магазинах в начале 1951-го. При этом завод первые 7 лет обеспечивал компрессорами не только свою продукцию, но и выпускал их для холодильников «Ока» и «Саратов». Это важнейшее для хладоагрегатов устройство было разработано ещё до войны в КБ московского завода «Компрессор» конструктором Владимиром Барминым — будущим создателем стартовых комплексов для ракет Сергея Королёва, в том числе и той, что вывела на орбиту корабль с Юрием Гагариным.