Что было нажито непосильным трудом. Какое имущество обнаружили у Тимура Иванова

Изъято при обысках в апреле 2024 года
- 1. 281 738 450 ₽ наличными (частично конфискованы).
- 2. $350 354 (32 685 155 ₽ по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
- 3. €191 500 (19 065 912 ₽ по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
- 4. 100 дирхам ОАЭ (2540 ₽ по курсу ЦБ) наличными.
- 5. 170 ювелирных изделий.
- 6. 30 картин.
- 7. 10 книг, представляющих культурную ценность.
- 8. 26 единиц оружия.
- 9. 44 единицы часов.
Деньги на банковских счетах
- 1. 99 143,15 ₽ в АО «Альфа-Банк».
- 2. 2 255 982,41 ₽ в ВТБ (конфискованы).
- 3. 134 243,1 ₽ в Сбербанке.
Деньги на банковских счетах бывшей супруги
- 1. 5 914 267,35 ₽ в ВТБ.
- 2. 15 675,75 ₽ в Сбербанке.
Дома, квартиры и нежилые строения
- 1. Жилой дом площадью 344,8 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 8 805 777,83 ₽ (конфискован).
- 2. Жилой дом площадью 799,7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 31 974 796,04 ₽
- 3. Жилое помещение площадью 317,2 кв. м на ул. Поварской в Москве кадастровой стоимостью 115 992 956,92 ₽ (конфисковано).
- 4. Нежилое помещение площадью 215 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 083 194,98 ₽
- 5. Здание площадью 2617 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 110 527 975,26 ₽ (оформлено на ООО «Волжский берег»).
- 6. Нежилое здание площадью 420,1 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 3 289 845,03 ₽ (оформлено на ООО «Волжский берег»).
- 7. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 4,2 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 1 376 635,18 ₽ (стоимость доли 65 214 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 8. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 32,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 9 312 745,43 ₽ (стоимость доли 441 163 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 9. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 19,4 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 4 176 663,64 ₽ (стоимость доли 197 857 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 10. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1,1 кв. в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 390 728,11 ₽ (стоимость доли 18 510 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 11. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 357 244,54 ₽ (стоимость доли 16 923 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 12. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 371,3 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 93 004 211,66 ₽ (стоимость доли 4 405 790 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 13. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 38,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 10 940 378,42 ₽ (стоимость доли 518 267 ₽, оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 14. Нежилое помещение площадью 233,7 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 102 718 058,17 ₽ (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 15. Помещение площадью 646,5 кв. м в Чистом пер. Москвы кадастровой стоимостью 136 064 814,38 ₽ (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
- 16. Помещение площадью 332 кв. м в Чистом пер. Москвы стоимостью 72 724 663,08 ₽ (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
Земельные участки
- 1. Участок площадью 5000+/-619 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 6026,44 ₽
- 2. Участок площадью 1500+/-27 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 191 828,25 ₽
- 3. Участок площадью 4950+/-25 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 47 276 064 ₽
- 4. Участок площадью 1160+/-8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 16 116 703,6 ₽
- 5. Участок площадью 177+/-5 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 1 058 015,73 ₽
- 6. Участок площадью 161+/-4 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 435 476,02 ₽
- 7. Участок площадью 345+/-7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 933 162,9 ₽
- 8. Участок площадью 341+/-6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 922 343,62 ₽
- 9. Участок площадью 266+/-6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 719 382,12 ₽
- 10. Участок площадью 1090+/-12 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 938 253,8 ₽
- 11. Участок площадью 514+/-8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 6 090 591,6 ₽
- 12. Участок площадью 16 700+/-90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 13. Участок площадью 1313+/-13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 757 640,39 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 14. Участок площадью 1022+/-11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 614 038,04 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 15. Участок площадью 1297+/-13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 748 407,91 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 16. Участок площадью 944+/-11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 578 407,68 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 17. Участок площадью 959+/-11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 587 598,48 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 18. Участок площадью 1105+/-12 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 657 331,35 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 19. Участок площадью 1837+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 994 423,21 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 20. Участок площадью 82 000+/-200 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 21 462 680 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 22. Участок площадью 16 600+/-90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 924 872 ₽ (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 23. Участок площадью 1811+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 980 348,63 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 24. Участок площадью 892+/-10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 551 853,64 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 25. Участок площадью 1906+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 020 434,28 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 26. Участок площадью 3575+/-21 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 701 342,5 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 27. Участок площадью 875+/-10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 541 336,25 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 28. Участок площадью 1892+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 012 938,96 ₽ (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
Автомобили
- 1. Mercedes-Benz 1938 года выпуска стоимостью 150 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 2. «Опель Адмирал» 1939 года выпуска стоимостью 6 500 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 3. «Паккард» 1942 года выпуска стоимостью 1 900 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 4. «Триумф 1800» 1948 года выпуска стоимостью 200 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 5. ЗИС-110 1949 года выпуска стоимостью 150 000 ₽
- 6. ГАЗ-12 1959 года выпуска стоимостью 180 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 7. ГАЗ-13 1967 года выпуска стоимостью 200 000 ₽ (оформлен на водителя).
- 8. ГАЗ 21УС 1969 года выпуска стоимостью 14 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 9. ВАЗ-2101 1973 года выпуска стоимостью 500 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 10. Jaguar 1968 года выпуска стоимостью 240 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 11. «Москвич-412» 1969 года выпуска стоимостью 70 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 12. ГАЗ-24 1977 года выпуска стоимостью 100 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 13. Chevrolet 1951 года выпуска стоимостью 200 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 14. «Бентли Континенталь GТ» 2004 года выпуска стоимостью 3 500 000 ₽ (оформлен на бывшую супругу).
- 15. Mercedes-Benz G63 AMG 2012 года выпуска стоимостью 1 000 000 ₽ (оформлен на водителя).
- 16. «Роллс Ройс Ghost» 2013 года выпуска стоимостью 15 586 333 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 17. «Бентли Continental GT V8» 2014 года выпуска стоимостью 250 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 18. «Шевроле Субурбан» 2015 года выпуска стоимостью 7 000 000 ₽ (оформлен на бывшую супругу).
- 19. Mercedes-Benz V220D 4MATIC 2020 года выпуска стоимостью 6 172 000 ₽ (оформлен на бывшую супругу).
- 20. «Кадиллак Эскалейд» 2021 года выпуска стоимостью 9 679 000 ₽ (оформлен на отца).
- 21. Mercedes-Benz Sprinter 2021 года выпуска стоимостью 3 109 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 22. GMC Savana 2023 года выпуска стоимостью 14 900 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 23. Chevrolet Express 2023 года выпуска стоимостью 14 600 000 ₽ (оформлен на бывшую супругу).
Мотоциклы
- 1. «Урал М72» 1953 года выпуска стоимостью 120 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 2. ИЖ-49 1953 года выпуска стоимостью 100 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 3. Harley Davidson FLHPI 2004 года выпуска стоимостью 450 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 4. Мотороллер и мотоколяска «Рено Twizy» 2015 года выпуска стоимостью 400 000 ₽ (оформлены на ООО «Гермес-Техно»).
- 5. Harley Davidson 2008 года выпуска стоимостью 455 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 6. Harley Davidson FLHRC 2008 года выпуска стоимостью 550 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 7. «Триумф Thunderbird storm ABS» 2012 года выпуска стоимостью 200 000 ₽ (оформлен на отца).
- 8. Harley Davidson FLHХ Street Glide 2013 года выпуска стоимостью 2 200 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 9. «Харлей-Девидсон XL1200CX» 2017 года выпуска стоимостью 1 170 000 ₽
- 10. MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 2018 года выпуска стоимостью 2 695 820 ₽ (оформлен на отца).
- 11. Harley Davidson FLHTCUTG 2018 года выпуска стоимостью 1 800 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 12. «Хонда GL1800» 2018 года выпуска стоимостью 2 500 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 13. MV Agusta 2019 года выпуска стоимостью 3 850 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 14. «Хонда СВ» 2020 года выпуска стоимостью 1 074 000 ₽ (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
Суда
- 1. Маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577 стоимостью 3 260 000 ₽ (оформлено на ООО «Волжский берег»).
Акции
- 1. 50% доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Русское Село» стоимостью 15 000 000 ₽ (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 2. 100% долей в уставном капитале ООО «Гринэнерджи» стоимостью 10 тыс. руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 3. 1% доли стоимостью 650 тыс. руб. в уставном капитале ООО «Волжский берег» (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).