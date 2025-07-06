Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

У альянса до сих пор нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Лисоволик отмечает, что готовность стран-членов к работе в области институционализации была отражена еще в финальной декларации саммита БРИКС в Казани. «По этому направлению будут предприниматься дальнейшие шаги. Они могут быть связаны, например, и с развитием институциональных механизмов в финансовой и экономической сфере, в том числе в связи с реформированием механизма Пула условных валютных резервов. Возможно также обсуждение вопросов создания секретариата и штаб-квартиры, а также вопросов, связанных с поясом партнерств и его дальнейшим расширением. Необходимо определить, в какой степени страны этой категории будут вовлекаться в ключевые мероприятия БРИКС», — считает эксперт.