Что будет с Украиной после выхода США из переговорного процесса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Слова были произнесены на фоне срыва встречи в Лондоне, перед которым Владимир Зеленский высказался против ряда пунктов соглашения, подготовленного командой Трампа.
— Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать «да», либо США выйдут из этого процесса, — цитирует слова Вэнса издание Bloomberg.
Ранее о возможности выхода из переговоров заявил хозяин Белого дома. Это произойдет, если Россия или Украина будет усложнять достижение мира.
— Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: «Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди». И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать, — сказал Трамп.
На Украине считают, что американцы сдержат слово и оставят Киев. Этой версии придерживается депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Его коллега Александр Дубинский считает, что отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа от переговоров в Лондоне — показатель того, что команда президента США больше не видит в них смысла и дает понять, что Киев недоговороспособен.
Политолог-международник Никита Мендкович в разговоре с ВФокусе Mail напомнил, что Вашингтон является стороной конфликта и именно он провоцировал конфликт ВСУ против России и республик Донбасса. Кроме этого, США помогали Киеву при подготовке, а также снабжали его оружием, боеприпасами и техникой.
— Администрация Трампа осознает, что агрессивный курс, направленный на колонизацию России и Украины, провалился. Теперь Вашингтон стремится это убыточное мероприятие как можно скорее закрыть. С этим связаны так называемые переговорные действия команды президента США, — отметил Мендкович.
Эксперт не исключает, что Трамп примет решение полностью выйти из украинского конфликта без подписания мирного договора, если длительное время не сможет добиться конкретного результата. Мендкович выразил мнение, что это приведет к ослаблению позиций Киева. У Зеленского при этом остается поддержка в Европе.
— В любом случае изменение курса команды Трампа — прогрессивный момент. Это означает, что в мире все больше сознают реальную сущность вооруженного конфликта на Украине и видят, что США перестали делать вид, что они непричастны, а напрямую ведут переговоры с Россией об условиях завершения боевых действий, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.
В свою очередь, Дональд Трамп считает, что Зеленский затягивает урегулирование и делает заявления, которые только усложняют мирный процесс.
— Ситуация для Украины тяжелая: у нее может быть мир или она может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну, — цитирует РБК американского президента.
Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* уверен, что если Зеленский сейчас не согласится уступить территорию, то Россия возьмет еще больше.
— Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь, — сказал экс-советник, добавив, что Украина потеряет не только территории, но и людей, в том числе тех, кто решит покинуть страну.
Карта Украины после потери регионов
Какие территории может потерять Украина
О возможной потере территорий в 2024 году говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причину этому он увидел в том, что Киев тянет с подписанием мирного соглашения.
— Вполне возможно, что Украина может потерять Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую области. Практически вся Новороссия, которая могла войти менее безболезненно в состав Российской Федерации еще в 2014 году, — считает военный эксперт офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.
Относительно вхождения Днепропетровской области в состав РФ собеседник ВФокусе Mail выразил сомнения. По его словам, сейчас нет предпосылок для мощного наступления на этот регион, а Армия России будет вести наступление в Донбассе, продолжая освобождение ДНР. Новая атака на Киев возможна, но для этого должно быть выполнено несколько условий, так как за время СВО украинская столица была укреплена.
— Осада или вход в Киев возможны, если украинский фронт рухнет, западные страны перестанут поставлять вооружение и, конечно же, топливо. Только в этих условиях начнется крушение фронта, и вот тогда наши бойцы смогут дойти до Киева и даже до Львова, — объяснил Матюшин, добавив, что пока Запад не собирается сворачивать помощь киевскому режиму.
При этом само сохранение Украины, по мнению эксперта, несет угрозу в дальнейшем. Не самым плохим вариантом будет, если в составе Украины останутся земли Галичины, тем более что кому-то придется расплачиваться за западную помощь.
— Как известно с 2014 года, кто последним вышел из состава Украины, того и долги, — подытожил Матюшин.