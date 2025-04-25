Что будет с Украиной после выхода США из переговорного процесса

— Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь, — сказал экс-советник, добавив, что Украина потеряет не только территории, но и людей, в том числе тех, кто решит покинуть страну.