Что будет с телом, если каждый день пить по бокалу алкоголя

Ученые изучили данные более чем о 19 заболеваниях, а также десятки исследований. После этого они описали, как алкоголь влияет на организм. Данные представлены в Федеральном отчете Белого дома, пишет Daily Mail.
По словам исследователей, даже минимальное употребление спиртного повышает риск появления онкологических заболеваний. Так, у мужчин, выпивающих один напиток в неделю, на 16% возрастает риск рака толстой кишки, а пищевода — на 6%. У женщин, выпивающих три порции алкоголя в день, риск рака глотки увеличивается более чем на 90%. Спиртное может привести и к другим онкологическим заболеваниям. Например, раку печени, полости рта, гортани, груди, колоректальному раку.
Также алкоголь плохо влияет на сердце и сосуды. Так, чрезмерное употребление спиртным на 8% повышает риск инсульта. Вместе с тем исследователи признают, что небольшие дозировки способны снизить его вероятность на 10%. Это связано с тем, что алкоголь разжижает кровь. У мужчин, выпивающих до двух порций спиртного в день, и женщин, выпивающих одну порцию, риск сердечно-сосудистых заболеваний не повышается.
При этом алкоголь способен привести к летальному исходу. Например, более семи напитков в неделю увеличивают вероятность смерти. Для тех, кто выпивает более девяти напитков, риск составляет 1 к 100.
Кроме того, алкоголь может привести к травмам. У выпившего человека снижается самоконтроль, что может подтолкнуть его на рисковое поведение. Например, он может сесть за руль, что приведет к аварии.
Соавтор исследования доктор Кевин Шилд подчеркивает, что безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Чем меньше человек пьет, тем меньше он рискует ухудшить состояние здоровья. Ученые призывают пересмотреть существующие нормы потребления алкоголя (до двух порций в день для мужчин и одной для женщин).
Существует множество заблуждений и мифов о спиртных напитках. Например, некоторые считают, что алкоголь защищает от отравлений, а настойки на травах повышают иммунитет. Однако в действительности ситуация выглядит по-другому. Эти и другие мифы развеяла гастроэнтеролог Вероника Конрилова.