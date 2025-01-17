Что будет с телом, если каждый день пить по бокалу алкоголя

Также алкоголь плохо влияет на сердце и сосуды. Так, чрезмерное употребление спиртным на 8% повышает риск инсульта. Вместе с тем исследователи признают, что небольшие дозировки способны снизить его вероятность на 10%. Это связано с тем, что алкоголь разжижает кровь. У мужчин, выпивающих до двух порций спиртного в день, и женщин, выпивающих одну порцию, риск сердечно-сосудистых заболеваний не повышается.