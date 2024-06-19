Что будет с самолетом при столкновении с птицами?

Австралийское управление гражданской авиации по безопасности полетов, утверждает, что аэропорты должны делать, чтобы не подпускать птиц и животных к аэропортам. Одним из методов является использование небольших взрывов газа, имитирующих звук выстрела из ружья, чтобы прогнать птиц от взлетно-посадочной полосы. В районах с высокой популяцией птиц аэропорты могут также использовать определенные травы и растения, которые отпугивают птиц. Кроме того, для отслеживания стай птиц зачастую используется радар. Однако эта технология является наземной и недоступна во всем мире, поэтому ее нельзя применять повсеместно.