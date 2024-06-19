Что будет с самолетом при столкновении с птицами?

Первое столкновение самолета со стаей птиц было зафиксировано Орвиллом Райтом в 1905 году над кукурузным полем в Огайо. И хотя с тех пор технологии претерпели значительный ряд изменений, сегодня столкновений не избежать, — они происходят практически каждый день.
Пожалуй, самая известная стычка перелетных птиц с самолетом в XXI веке произошла в 2009 году, когда рейс 1549 авиакомпании US Airways столкнулся со стаей мигрирующих канадских гусей вскоре после вылета из аэропорта Ла Гуардиа в Нью-Йорке. У самолета отказали оба двигателя, и капитан Салли Салленбергер был вынужден совершить вынужденную посадку на реке Гудзон.
В период с 2008 по 2017 год Австралийский совет по безопасности на транспорте зафиксировал 16 626 столкновений с птицами. В Америке Федеральное управление гражданской авиации сообщило о 17 200 столкновениях с птицами только в 2022 году.
Где происходят столкновения с птицами и каковы их последствия?
По данным Международной организации гражданской авиации, 90% столкновений с птицами происходят вблизи аэропортов. Как правило, это случается во время взлета или посадки или при полетах на небольших высотах, где наблюдается наибольшая активность птиц.
Последствия столкновения с птицей зависят от многих факторов, включая тип воздушного судна. В результате может, например, заглохнуть двигатель или произойти крушение. С 1988 года во всем мире было зарегистрировано 250 случаев авиакатастроф, причиной которых стали птицы.
Как «защищаются» от столкновений?
Пилоты
Большинство случаев столкновения происходит ранним утром или на закате, когда птицы наиболее активны. Пилотов учат быть бдительными в это время и избегать любую потенциальную угрозу.
Производители самолетов
Два крупнейших производителя пассажирских самолетов, Boeing и Airbus, используют турбовентиляторные двигатели с лопастями вентилятора для сжатия воздуха, чтобы получить тягу, необходимую для взлета. Попадание птицы в один из этих двигателей может привести к серьезному повреждению лопастей вентилятора и выходу двигателя из строя. Производители проверяют безопасность этих двигателей, запуская в них замороженного цыпленка на высокой скорости при работающем на полной тяге двигателе. Таким способом проблема столкновения активно изучается, чтобы минимизировать потенциальные риски во время полетов.
Аэропорты
Австралийское управление гражданской авиации по безопасности полетов, утверждает, что аэропорты должны делать, чтобы не подпускать птиц и животных к аэропортам. Одним из методов является использование небольших взрывов газа, имитирующих звук выстрела из ружья, чтобы прогнать птиц от взлетно-посадочной полосы. В районах с высокой популяцией птиц аэропорты могут также использовать определенные травы и растения, которые отпугивают птиц. Кроме того, для отслеживания стай птиц зачастую используется радар. Однако эта технология является наземной и недоступна во всем мире, поэтому ее нельзя применять повсеместно.
Может показаться, что столкновение со стаей птиц в небе — очень страшная ситуация, однако в действительности пилоты умеют оперативно с ней справляться, экстренно сажая самолет с аварийным двигателем. Поэтому переживать лишний раз из-за этого не стоит.
Но, если вы все же боитесь летать, рекомендуем присмотреться к путешествиям на автодоме. В России такой способ передвижения становится крайне популярным.
Кристина Корчанова