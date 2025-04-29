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Что будет с Европой, если продолжится конфронтация с Россией

Эксперт Виктор Сапрыка рассказал ВФокусе Mail, что могут сделать непопулярные в Европе политики в отношении России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Помощник президента России Николай Патрушев рассказал в интервью ТАСС о нежелании западных стран принять глобальные изменения, как итог — угрозы в адрес Москвы. По его словам, в отношении нашей страны развернута военная машина.

— Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания, — заявил Патрушев.

Он отметил, что Великобритания пытается напугать Россию с помощью флота, который хоть и имеет ядерное оружие, но давно износился. С ней заодно чиновники Европейского союза и НАТО. Лондон уже создал «противоминную коалицию», а сейчас пытается наладить сопровождение торговых кораблей, для чего готов задействовать свои ВМС.

Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что поведение Европы связано с внутренними кризисами. При этом люди, которые сейчас управляют в Европе, уже не поддерживаются населением. Например, в Германии местные жители не хотят, чтобы их страна обладала ядерным оружием, но будущий канцлер Фридрих Мерц собирается возобновить ядерную программу.

— Европа понимает, что у нее огромные проблемы в экономике, промышленности, политике, демократии, но она до сих пор может сыграть свою роль, которая полностью разрушит мир на континенте на долгие годы, — поделился Сапрыка своим мнением с ВФокусе Mail.

Эксперт прогнозирует, что скоро мы столкнемся с чередой отставок в Европейском союзе, а к власти придут политики, которые прагматичны и понимают, что с Россией в любом случае придется договариваться.

— То, что мы видим сейчас, — это агония Европы, — констатировал Сапрыка.

В этом состоянии европейские политики могут сделать такие вещи, которые спровоцируют Россию на жесткий ответ, но если сама Европа примет решение о внутренних изменениях, то шанс нормализации отношений есть.