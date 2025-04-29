Что будет с Европой, если продолжится конфронтация с Россией

Он отметил, что Великобритания пытается напугать Россию с помощью флота, который хоть и имеет ядерное оружие, но давно износился. С ней заодно чиновники Европейского союза и НАТО. Лондон уже создал «противоминную коалицию», а сейчас пытается наладить сопровождение торговых кораблей, для чего готов задействовать свои ВМС.