Что будет с Европой, если продолжится конфронтация с Россией

Помощник президента России Николай Патрушев рассказал в интервью ТАСС о нежелании западных стран принять глобальные изменения, как итог — угрозы в адрес Москвы. По его словам, в отношении нашей страны развернута военная машина.
— Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания, — заявил Патрушев.
Он отметил, что Великобритания пытается напугать Россию с помощью флота, который хоть и имеет ядерное оружие, но давно износился. С ней заодно чиновники Европейского союза и НАТО. Лондон уже создал «противоминную коалицию», а сейчас пытается наладить сопровождение торговых кораблей, для чего готов задействовать свои ВМС.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что поведение Европы связано с внутренними кризисами. При этом люди, которые сейчас управляют в Европе, уже не поддерживаются населением. Например, в Германии местные жители не хотят, чтобы их страна обладала ядерным оружием, но будущий канцлер Фридрих Мерц собирается возобновить ядерную программу.
— Европа понимает, что у нее огромные проблемы в экономике, промышленности, политике, демократии, но она до сих пор может сыграть свою роль, которая полностью разрушит мир на континенте на долгие годы, — поделился Сапрыка своим мнением с ВФокусе Mail.
Эксперт прогнозирует, что скоро мы столкнемся с чередой отставок в Европейском союзе, а к власти придут политики, которые прагматичны и понимают, что с Россией в любом случае придется договариваться.
— То, что мы видим сейчас, — это агония Европы, — констатировал Сапрыка.
В этом состоянии европейские политики могут сделать такие вещи, которые спровоцируют Россию на жесткий ответ, но если сама Европа примет решение о внутренних изменениях, то шанс нормализации отношений есть.