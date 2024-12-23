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Что будет с единым пособием, если семья переехала

Социальный фонд проверяет, действительно ли семья сменила место жительства.

Источник: Image by Freepik

Единое пособие для семей с детьми зависит от их места жительства, поэтому важно в случае переезда в другой регион сообщать в Социальный фонд свой новый адрес путем подачи нового заявления. Размер выплаты не общефедеральный — его устанавливают исходя из величины прожиточного минимума в субъекте РФ, а право на получение выплат подтверждают органы соцзащиты на местах.

Проверяет ли Социальный фонд место жительства семьи с детьми после переезда?

Это зависит от того, куда и на каком основании перебралась семья. Если члены семьи оформили постоянную регистрацию по новому месту жительства, вопросов не возникнет, но при оформлении временной регистрации в регионе с лучшими условиями выплаты пособий Социальный фонд обязан провести проверку. Об этом сказано на официальном сайте фонда.

Перед тем, как решить вопрос о назначении пособия для таких граждан, фонд должен получить подтверждение, что семья действительно переместилась, а не просто получила регистрацию.

Указано, что проверяют территориальную привязку оплаты налогов, получения других пособий и социальных выплат, в том числе компенсации на оплату коммунальных услуг.

Если Социальный фонд в рамках межведомственного взаимодействия не может достоверно определить, переехала ли семья, дополнительные документы придется предоставить заявителям. Фонд может запросить документы о правах на жилое помещение, где зарегистрировалась семья, или справки из учебных учреждений, куда устроили детей.