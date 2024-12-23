Что будет с единым пособием, если семья переехала

Это зависит от того, куда и на каком основании перебралась семья. Если члены семьи оформили постоянную регистрацию по новому месту жительства, вопросов не возникнет, но при оформлении временной регистрации в регионе с лучшими условиями выплаты пособий Социальный фонд обязан провести проверку. Об этом сказано на официальном сайте фонда.